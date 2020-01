¿Un sustituto legendario para Valverde en el Barça?

A pesar de los buenos resultados del equipo blaugrana, que encabeza la tabla de La Liga y se prepara tranquilamente para el enfrentamiento con el Nápoles en la Liga de Campeones, el juego del club catalán no da seguridad a los aficionados. Y teniendo en cuenta la reciente derrota en la semifinal contra el Atlético de Madrid (2-3), el puesto de Valverde parece ser discutible.

Sin embargo, el mismo exfutbolista español afirmó que por ahora está comprometido con entrenar a su equipo en Qatar, y eso en plenos rumores sobre que su antiguo club, el Barcelona, habría contactado con él para proponerle entrenar al equipo. El catalán descarta incorporarse en esta temporada y deja su fichaje como técnico en el aire hasta junio.

"No puedo esconder que. Me encantaría entrenar al equipo. Les apoyo y mi sueño es entrenar al Barcelona, pero ahora me centro en Al Sadd", dijo Xavi el 11 de enero.

En una rueda de prensa tras la victoria 4 a 1 del Al Sadd sobre el Al Rayyan en las semifinales de la Copa Qatar, Xavi también habló sobre su reciente reunión con Eric Abidal, el director deportivo del Barcelona, pero no entró en detalles sobre su conversación.

"Eric Abidal es mi amigo. Por respeto al Barcelona y al Al Sadd, me centro en el próximo partido contra el Al Duhail", señaló. "No puedo hablar sobre este asunto y la conversación con Abidal fue sobre muchos temas".

Xavi, de 39 años, dejó el Barça en 2015 tras 17 celebradas temporadas para unirse como entrenador al club catarí Al Sadd.