Los Juegos Olímpicos, la Eurocopa… ¿Que más nos trae el deporte en 2020?

La nueva década empezará con importantes eventos deportivos. No solo podremos disfrutar de los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa de fútbol. Sputnik te presenta el calendario deportivo para el 2020.

La pelea entre Conor McGregor y Donald Cerrone — 19 de enero

Se trata del regreso al octágono de uno de los luchadores emblemáticos de las artes marciales.

© Sputnik / Said Tsarnaev Stallone sobre la derrota de McGregor: "Le pesará por el resto de su vida" (vídeo) había declarado que se retiraba de las artes marciales tras su derrota ante el ruso Khabib Nurmagomedov y perder el título de campeón del mundo en la categoría de peso ligero del UFC 229.

El irlandés y excampeón de la Ultimate Fighting Championship no ha participado en peleas profesionales desde octubre de 2018, y el público estará muy ansioso por volver a ver a su ídolo. El propio McGregor piensa así prepararse para una posible revancha contra Khabib. Por el momento no puede enfrentarse de nuevo a Nurmagomedov. Solo si logra no pocas victorias conseguirá estar más cerca del título en un nuevo combate con el ruso.

La Super Bowl — 2 de febrero

La final del torneo de la Liga Nacional de Fútbol Americano se celebrará el 2 de febrero de 2020 en Miami, Florida. Según los corredores de apuestas, este año son cuatro los aspirantes principales a hacerse con el trofeo de Vince Lombardi: los New England Patriots, los Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams y los New Orleans Saints.

Es uno de los eventos más vistos en América del Norte: 14 de las 20 transmisiones más populares de EEUU tratan sobre la Super Bowl. Así que el evento se ha convertido en el escaparate favorito de las marcas para publicitarse. En el 2019, el precio dede vídeo publicitario durante la transmisión de la Super Bowl fue aproximadamente de

Para quienes no han decidido si vale la pena ver el evento, la Super Bowl guarda una sorpresa: este año delante de los millones de espectadores cantarán las artistas Jennifer Lopez y Shakira.

Khabib contra Tony Ferguson por el título de campeón de la UFC — 18 de abril

Mientras el irlandés McGregor apenas acaba de volver de entre los muertos con una pelea contra Cerrone en la que nos mostrará si es capaz de renacer de sus cenizas, el encuentro entre Khabib y Ferguson en Nueva York lo tiene todo para convertirse en el evento principal de las artes marciales mixtas de 2020.

Esperemos que el partido no se aplace, como ya ha ocurrido en cuatro ocasiones en los últimos cinco años. La primera vez que los boxeadores se enfrentaron fue en 2015, pero Khabib se fracturó una costilla y se vio obligado a cancelar el encuentro. Los otros tres intentos fallidos también se justificaron por problemas de salud de ambas partes.

Los atletas se acercan al momento de la verdad con 12 victorias consecutivas cada uno. ¿Quién será el primero en llegar hasta las 13?

La final de La Champions — el 30 de mayo

La única pregunta es si logrará el Liverpool defender el título de campeón europeo que consiguió hace un año frente al Tottenham Hotspur. La banda de Jürgen Klopp es el principal favorito para hacerse con el trofeo europeo más prestigioso, y sus resultados lo demuestran: 11 victorias consecutivas en la Premier League inglesa, con los que suman un año sin perder un solo partido.

El Manchester City de Pep Guardiola sí podría ponérselo difícil al Liverpool, pues le sigue los pasos en la liga, o el PSG. Después de haber invertido cientos de millones de dólares en este proyecto, los jeques árabes —dueños tanto del equipo francés como del inglés— deben de estar desesperados por ganar la Copa de Campeones, ya que en Francia al PSG no le quedan más desafíos y el City es poseedor de todos los trofeos posibles de Inglaterra.

Los equipos españoles este año no se encuentran entre los principales aspirantes para la Copa. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que el Real Madrid hace poco dominó las canchas de Europa con tres Copas consecutivas. Tampoco podemos olvidar al Fútbol Club Barcelona, que cuenta con el talento del mejor jugador del mundo a día de hoy, el argentino Lionel Messi.

La Copa América y la Eurocopa— del 12 de junio al 12 de julio

Una fiesta del fútbol nos espera a mediados de año. Durante un mes disfrutaremos del juego de las mejores selecciones, que lucharán por ser la mejor en su continente. Debido a la diferencia horaria de entre 5 y 8 horas, los partidos no coinciden y tendremos la suerte de disfrutar del fútbol casi las 24 horas.

Esta Copa América quizás sea la última oportunidad de Messi de ganar algo con la selección argentina. A la estrella le reprochan que no se entrega de la misma forma jugando por la selección de su país que por el club. Por el momento en la época de Messi la colección de trofeos de Argentina permanece sin cambio alguno.

El líder de la Albiceleste, de 32 años, ha ido haciéndose con todos los trofeos que existen en el fútbol, y hoy en día es el único jugador en la historia que posee. Además ha sido varias veces campeón de España y de la Champions con el Barça.

Este año los organizadores de la Eurocopa cambiaron totalmente el formato de la competición: los partidos se celebrarán en 12 ciudades europeas.

Entre los aspirantes para hacerse con la copa destaca sobre todo el equipo francés, con la joven estrella Kylian Mbappé. La selección de Portugal, liderada por el crack Cristiano Ronaldo, intentará defender el título. Seguramente sea la última para el cinco veces ganador del Balón de Oro y el mejor goleador de esta competición como titular de Portugal.

Los Juegos Olímpicos de Tokio — del 24 de julio al 9 de agosto

Sin duda, el evento deportivo más grande del planeta. Competirán más de 200 naciones para decidir, como ya hicieran en la Antigua Grecia, quién es el más rápido, el más alto y el más fuerte.

Coninvertidos, los de 2020 serán los Juegos en los que debutarán disciplinas como el karate, el surf, el béisbol, la escalada, y el skate, entre otras.

Para Rusia, estas olimpiadas estarán marcada con un escándalo de dopaje, como consecuencia del cual los deportistas rusos participarán en los Juegos con bandera neutral, sin la bandera nacional y sin el himno. El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) apartó a Rusia de las competiciones internacionales durante los próximos cuatro años.

F1: el Gran Premio de México — el 1 de noviembre

Los bólidos más rápidos y más avanzados tecnológicamente son la encarnación de velocidad y la adrenalina. Muchos países del mundo anhelan albergar el Gran Premio de F1, y México está entre los afortunados.

En agosto de 2019 se logró un acuerdo entre Formula 1 y la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) por el cual la ciudad de México acogerá las carreras al menos hasta el 2020.

Los mexicanos tienen un gran interés hacia la F1. Desde el 2015 unos 1,3 millones asistieron a los estadios de F1 y más de 45 millones aguardaron los resultados de las competiciones.