La campeona olímpica rusa Alina Zaguítova suspende su carrera de patinaje artístico

"Tomé la decisión de suspender la actuación", dijo Zaguítova al Primer Canal de la televisión rusa.

La semana pasada en la final del Grand Prix Final de patinaje artístico en Turín, Italia, Zaguítova ocupó el último puesto. La patinadora se retiró de la gala de exhibición, alegando una lesión en la cadera.

"No me retiro del deporte, pero esta temporada no participo en el Campeonato de Rusia; quiero dejar claro de inmediato que sin la selección no pretendo ir ni al Campeonato de Europa ni al Campeonato del Mundo, porque siempre he sido seleccionada para los torneos", explicó la patinadora.

Aclaró que, aunque no participará en el Campeonato de Rusia, seguirá entrenándose y participando en muchos espectáculos, así como seguirá con su actual entrenadora, Eteri Tutberidze.

Además, agradeció a su familia y todos los aficionados.