Luis Enrique vuelve a ser el seleccionador de España

"Luis Enrique vuelve a su puesto de trabajo", confirmó Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en rueda de prensa.

📺 EN DIRECTO | Rueda de prensa de Luis Rubiales y José Francisco Molina desde la Ciudad del Fútbol https://t.co/BZKS0Ra9o7 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 19, 2019

Rubiales explicó ante los medios que siempre dijeron que, si Luis Enrique quería volver, "tenía las puertas abiertas".

"Con Robert Moreno firmamos un contrato en el que le dejamos claro que el día que Luis Enrique quisiera volver, volvería. Nadie se puede sentir engañado", señaló el presidente de la RFEF.

Rubiales resaltó que valoran mucho el trabajo de Robert Moreno, "pero el líder del proyecto es Luis Enrique".

Moreno consiguió en estos meses clasificar a España para la Eurocopa y lograr siete victorias y dos empates.

"Esta mañana he vuelto a hablar con Luis Enrique y le he dicho que no hemos acordado nada y él me dice que le gustaría cerrar el ciclo Eurocopa-Mundial", añadió.

Luis Enrique se quedará ahora al mando para la Eurocopa 2020 y el Mundial de Catar 2020.

La hija de Luis Enrique, Xana, de 9 años había fallecido a finales del agosto pasado, "después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma", como lo afirmó el propio entrenador.

El técnico, quien entrenó entre 2018 y 2019 a la selección española, cuando sustituyó a Fernando Hierro después de la eliminación de España en el, donde cayó a manos del equipo anfitrión, renunció a su puesto como seleccionador el pasado junio para dedicarse a su hija y acompañar al resto de la familia.

Ante la ausencia de Luis Enrique, el segundo entrenador del combinado nacional, Robert Moreno, asumió la dirección del equipo en sus últimos encuentros.