Se retira el piloto de motos español Jorge Lorenzo

"Hay cuatro o cinco días importantes para un piloto: el día del debut, la primera victoria, el primer Mundial y cuando anuncias la retirada. Ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi ultima carrera en MotoGP y que me retiro como piloto profesional", anunció el piloto entre lágrimas en el circuito de Cheste, en España.

Lorenzo estuvoy anunció su retirada en una emotiva comparecencia.

El joven tenía contrato con Honda hasta 2021, pero decidió adelantarlo, atribuyendo la decisión "a la falta de motivación".

"Me gusta ganar, me encanta ganar y me di cuenta de que esto ya no era posible, como mínimo a corto plazo con Honda", señaló Lorenzo.

Por lo tanto, el gran premio de la Comunidad Valenciana, que se celebra este 17 de noviembre, será su última carrera.

El piloto consiguió dos títulos mundiales en la categoría de 250, en 2006 y 2007, y otros tres en MotoGP, en 2010, 2012 y 2015.

Respecto a su proyecto de futuro, Lorenzo no avanzó sus próximos planes porque no empezó a planificar cómo será su vida, según reconoció.

"He pensado tomar unas largas vacaciones este invierno en un lugar con sol y playa, y cuando vuelva ya empezaré a planificar el próximo capítulo de mi vida", afirmó.