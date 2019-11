¿Qué cabe esperar del combate del año entre 'Canelo' Álvarez y Sergey Kovalev?

Para responder a esta pregunta el columnista del portal deportivo Sports Alekséi Tarnovski analizó la trayectoria de los dos deportistas y su estado actual, así como las particularidades de cada uno.

¿Es '‘Canelo’' el nuevo Floyd Mayweather?

El columnista del portal ruso hizo esta comparación no solo por el dinero ganado por el boxeador mexicano, sino también por su habilidad al elegir a los oponentes que más se adecúan a la situación. De hecho, la única derrota sufrida por Álvarez fue contra Mayweather, y desde entonces aprendió a elegir bien a sus contrincantes, destaca Tarnovski.

"Los combates contra Julio César Chávez, Miguel Cotto, Amir Khan y Genadi Golóvkin fueron elegidos cuando estos no estaban en su mejor forma. Sí, seguían siendo unos nombres respetados. Pero en el momento de sus combates contra ‘Canelo’ sus mejores tiempos ya quedaron en el pasado. El caso de Kovalev lo confirma", afirmó el experto.

Según explicó, el boxeador ruso accedió a participar en este combate hace poco más de dos meses, justo después de un agotador combate contra Anthony Yarde. Además, tiene 36 años y se recupera más lentamente. Así, la principal razón por la que aceptó el reto es porque recibirá el sueldo más grande de su carrera —tres millones de dólares—, agregó.

De hecho, Tarnovski afirma que Kovalev es el menos fuerte de la división de los pesos semicompletos, a pesar de estar ostentando el título de campeón . "Este Kovalev no tiene nada que ver con el Kovalev hambriento por las victorias entre 2013 y 2017 (…), antes era una máquina de matar", dijo.

Además, Kovalev no es solo el oponente idóneo para 'Canelo', sino también el más popularizado en su categoría, razón por la cual este combate tendrá demanda en EEUU y México, concluyó el columnista.

El tamaño no importa

Aunque el boxeador mexicano haya subido dos categorías de peso para poder combatir contra Kovalev, la diferencia entre sus tamaños no es tan radical, afirma el columnista, quien recordó también sus combates anteriores para confirmarlo.

Así, en su enfrentamiento contra Golovkin en el peso medio, Álvarez parecía ser incluso más grande, aunque no sea su división natural. Luego, en el peso mediano júnior 'Canelo' se comió a Rocky Fielding. Incluso ahora Kovalev se vio sorprendido por lo fácil que se le da al boxeador mexicano ganar peso.

"Pero Álvarez tiene 29 años, está en su mejor forma y no hace más que progresar. Si no tenemos en cuenta su estatura, 'Canelo' no parece más pequeño que Kovalev", resumió.

Otro boxeador, Andre Ward, ya ganó peso para poder combatir contra Kovalev y basándose en su propia experiencia comentó al respecto que, en este caso, Álvarez podría perder una de sus principales ventajas: su agilidad. Sin embargo, en aquel combate tanto el estadounidense como el ruso estaban en el ocaso de sus carreras y su forma física dejaba mucho por desear, señala el columnista.

Este no es el caso de Álvarez, quien es siete años más joven y cuyo cuerpo tendrá menos problemas a la hora de ganar peso. De hecho, Tarnovski destacó que en algunos de sus combates anteriores el boxeador mexicano llegaba a recuperar de 7 a 9 kilos en un solo día entre el pesaje y el propio enfrentamiento.

"Solo un golpe afortunado salvará a Kovalev"

El boxeador ruso tiene una buena trayectoria profesional, pero, tal y como están las cosas, tiene pocas posibilidades de salir victorioso: su estilo es muy cómodo para Álvarez, que además está en una buena forma física.

"La única esperanza de Kovalev es atestar un golpe afortunado o ser subestimado por 'Canelo', pero dudo que sea posible. Hay demasiado en el juego (…) Últimamente Saúl mejoró su juego de pies y movimientos evasivos de cuerpo: es un auténtico goce para los amantes de este arte. En cuanto al boxeo, a diferencia entre estos boxeadores es abismal", concluyó.

Pero los milagros pueden ocurrir en este deporte, y, sea cual sea el resultado final, este combate promete ser histórico.

¿A qué hora será el combate 'Canelo' vs Kovalev?

El evento comenzará el 2 de noviembre a las 19:00 hora local con los preliminares de UFC 244 y el combate entre Diaz y Masvidal. Por lo cual, el enfrentamiento entre 'Canelo' y Kovalev tendrá lugar aproximadamente cuatro horas más tarde, a las 23:00 hora local.

En los países de América Latina y en España el horario será el siguiente (horas respectivas del comienzo del evento y el propio combate):

España: 01:00 y 05:00 (3 de noviembre)

México: 18:00 y 22:00

Colombia: 19:00 y 23:00

Perú: 19:00 y 23:00

Argentina: 21:00 y 01:00

Chile: 21:00 y 01:00

Los boxeadores lucharán por el título mundial WBO de peso semipesado en un combate de 12 asaltos. En caso de salir victorioso, 'Canelo' se convertirá en el cuarto boxeador mexicano en obtener títulos en cuatro categorías diferentes. Al mismo tiempo, Kovalev ocupó el segundo puesto en la lista de boxeadores libra por libra de la revista The Ring.

A lo largo de su carrera, Kovalev ganó 34 combates, perdió 3 y tuvo un empate. Por su parte, Álvarez cuenta con 52 victorias, una derrota y dos empates. Durante el pesaje mostraron un peso de 79,37 y 78,9 kilos respectivamente.