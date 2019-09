Carreras de montaña, un deporte extremo cada vez más popular en Rusia (vídeo)

El trail running o las carreras de montaña son, como sugiere su propio nombre, corridas en que el asfalto de los tradicionales maratones es sustituido por pistas naturales como montañas o desiertos. Rocas, ríos, nieve, terrenos accidentados y localidades de difícil acceso son cosas habituales en estos recorridos.

Una carrera en la montaña más alta de Europa

"En Rusia hay muchos lugares con paisajes únicos y con naturaleza salvaje virgen. En las carreras en Siberia, o mismo en Krásnaya Polyana, puedes ver hasta osos. El vasto territorio de Rusia permite elegir corridas para todos los gustos: en la tundra, en la taiga, en el desierto del lago Eltón o en los picos nevados y los glaciares del Cáucaso", describe Irina Safrónova, practicante de trail running, involucrada en la organización de una de las competiciones más extremas de esa modalidad en el país: la Elbrus Race.

La Elbrus Race es una carrera que se lleva cabo en el monte Elbrús, el pico más elevado de Europa, a 5.642 metros de altitud. Es justamente a los pies de esta montaña, ubicada al sur de Rusia, que se reúnen anualmente centenares de corredores para, además de poner sus cuerpos a una prueba extrema, disfrutar del encantador paisaje natural.

"Algunos sitios son completamente salvajes. No hay caminos, los participantes se guían por la marcación hecha por los organizadores. Es una oportunidad de estar solo en la naturaleza, experimentar el poder y la majestuosa belleza de las montañas, sentir la tranquilidad de los bosques, respirar los aromas de los campos", afirma Safrónova, quien diversas veces ha subido al podio de competiciones rusas e internacionales.

Las carreras de montaña no tienen siempre la misma distancia como los maratones, su extensión varía de acuerdo con cada competición. Una prueba puede durar entre un par de horas hasta un par de días, de acuerdo con su categoría y nivel de dificultad. En el marco de la competición en el Elbrús se realizan seis recorridos distintos.

La corrida más fácil y rápida es de solamente un kilómetro y dura cerca de media hora. Está destinada a niños de hasta 13 años, acompañados de sus padres. La prueba de adultos de menor dificultad es la carrera Elbrus 8, de ocho kilómetros de extensión y cerca de cuatro horas de duración. Luego, siguen pruebas más extensas: Trail (33 km, 12 horas), Marathon (46 km, 17 horas) y Ultra (56 km, 19 horas).

El recorrido más difícil se extiende por 109 kilómetros y dura hasta 41 horas. ¡Sí, 41 horas corriendo en el medio de la naturaleza! Esta prueba es la única de Rusia en alcanzar el nivel 5 de dificultad, según la escala oficial de la Asociación Internacional de Trail Running, que va de 0 a 6.

"Los atletas pueden parar para alimentarse y algunos, incluso, se toman un par de horas para dormir. Sin embargo, no hay un tiempo asignado de descanso, es decir, la carrera no para. Así que cualquier descanso empeora el resultado final. Por lo tanto, los mejores corredores intentan no gastar ni un segundo en esto y prácticamente comen en movimiento", detalla Safrónova.

La seguridad, en primer lugar

Dada las condiciones extremas del trail running, una serie de medidas son tomadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los atletas. Las exigencias empiezan antes del inicio de la carrera. Los que deseen participar en una prueba como la Elbrus Race deben presentar un certificado de buena salud y comprobar por medio de documentos que ya participaron en pruebas similares anteriormente.

El día de la carrera, todos los corredores deben tener consigo una mochila con algunos. El kit obligatorio, exigido a todos los deportistas, contiene, entre otras cosas, agua, comida, una linterna, un dispositivo de navegación, un botiquín de primeros auxilios, un silbato y ropas adecuadas para los bruscos cambios de temperatura.

Los participantes de las carreras de montañas deben conocer y aceptar el riesgo —a menudo bastante alto— de la práctica. Aunque existen puntos de asistencia médica a lo largo de los recorridos, particularmente en los más extensos, las pruebas suelen realizarse en localidades de difícil acceso, así que el traslado a un hospital, en el caso de una emergencia, puede tardar horas.

Aumento de la popularidad

Según Irina Safrónova, es difícil establecer el inicio exacto de la práctica de trail running en Rusia, ya que "correr en la naturaleza es tan natural que es probable que la gente siempre haya corrido". En la época de la URSS, por ejemplo, los esquiadores hacían recorridos a campo traviesa para entrenarse, recuerda la deportista. La diferencia es que antes, la práctica no era reconocida específicamente como trail running.

"Las primeras competiciones más o menos significativas de trail running en Rusia tuvieron lugar cerca del 2010. Pero el verdadero auge, el rápido aumento de la popularidad, el crecimiento en la calidad, cantidad y en el nivel y número de atletas, se dio solo en los últimos años", subrayó Safrónova.

La atleta agregó que cada año aumenta la cantidad de competiciones de alto nivel en Rusia, en particular, en lugares de difícil acceso. El número de participantes en las carreras más populares ya asciende a varios miles y los puestos para participar en ellas se agotan en pocos días. Cada vez más a menudo los atletas rusos suben a los podios internacionales de la modalidad.

Safronova agregó que en la última Elbrus Race, llevada a cabo del 2 al 3 de agosto, participaron competidores de diversas nacionalidades, provenientes desde las cercanas antiguas repúblicas soviéticas como Ucrania y Bielorrusia hasta personas de países más distantes como Canadá, Tailandia y Francia. La deportista lamentó que la necesidad de un visado y la complicada logística hagan que todavía sean pocos los extranjeros que compiten en Rusia, una realidad que Safronova espera que cambie en los próximos años.