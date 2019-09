La patinadora Trúsova bate dos récords mundiales y ya mira a los JJOO de Pekín 2022 (vídeo)

Además de una fuerte competencia dentro del grupo de Eteri Tutberidze, la conocida entrenadora rusa que preparó a Evguenia Medvédeva y Alina Zaguítova, la estadounidense Alysa Liu, de 14 años, también es una de las mayores amenazas de Trúsova.

En este torneo, Alexandra realizó una cascada complicada con un rittberger —un tipo de salto en patinaje artístico— con un rendimiento estimado en 74,91 puntos. No obstante, no es lo más complicado que se puede hacer en la disciplina. El techo para el patinaje artístico femenino es sustituir el doble axel por el triple. Trúsova aún no domina este elemento.

Alexandra Trusova (15) debutó en su primera competencia internacional en senior. Se convirtió en la primera mujer senior en caer 3 cuádruples en un programa, la primera en hacer combinación con cuádruple, marcó el nuevo record mundial en prog. largo (163.78) y en total (238.69) pic.twitter.com/ot3DqbqVs7 — 🇦🇷 figure skating ✨ (@argentinapatina) September 22, 2019

Mientras tanto, en el programa libre obtuvo 163,78 puntos, de los cuales 98,34 fueron por mérito técnico. Eso fue posible con un lutz cuádruple, una cascada de toe-loop cuádruple y toe-loop triple y luego un toe-loop cuádruple más. Con estos saltos cuádruples ya se ha abierto hueco en el Libro Guinness.

Lo importante para Trúsova es aprender el triple axel, que la pondrá enfrente de todas, incluyendo a Rika Kihira, la japonesa que domina el programa corto de momento. La joven rusa siempre ha dicho que lo más importante para ella es entrar en la historia, hacer algo nuevo, y ya lo ha conseguido con sus récords mundiales. Ahora es tiempo de poner toda la carne en el asador para vencer en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022 en Pekín.