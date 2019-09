¿Qué fue lo que hizo a llorar a Cristiano Ronaldo en plena entrevista?

En esta grabación, José Dinis Aveiro decía que estaba orgulloso de su hijo.

Ronaldo cumplió tan solo 20 años cuando su padre murió a causa de una insuficiencia hepática a la edad de 52 años tras luchar contra el alcoholismo. En aquel entonces el futbolista había pasado tan solo un par de años en el Manchester United.

Por ello, su padre no pudo ver los logros más importantes en su carrera profesional que incluyeron cinco títulos de la Liga de Campeones, cinco Balones de Oro, la capitanía de su equipo en la Euro 2016 y un trofeo de la Liga Nacional.

"Pensaba que la entrevista debería ser divertida pero no esperaba llorar. Nunca he visto estas imágenes. No sé dónde usted... Tengo que tener este vídeo para enseñárselo a mi familia", declaró.

Además, el futbolista agregó que no conocía al 100% a su padre, porque no había tenido una conversación normal con él.