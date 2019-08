Las Grandes Ligas de EEUU prohíben a sus peloteros jugar en la Liga Venezolana

El deporte no parece estar ajeno a la política. Las Grandes Ligas de EEUU han prohibido a sus jugadores participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Esta es una de las primeras repercusiones de las recientes sanciones impuestas por Donald Trump a Venezuela.

La Liga Venezolana es una de las más fuertes del continente y a la que usualmente los peloteros se integran al concluir la campaña en Estados Unidos para perfeccionar sus habilidades.

"Las Grandes Ligas respetarán plenamente las políticas implementadas por nuestro Gobierno", afirmaron en un comunicado.

No obstante, el periódico The Wall Street Journal reportó que la decisión de las Grandes Ligas no impedirá que los beisbolistas venezolanos regresen a su hogar al concluir la temporada en EEUU.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump emitió una amplia prohibición que impide que las compañías e individuos hagan negocios con funcionarios o compañías de Venezuela. La orden ejecutiva colocó a la nación sudamericana en la lista de adversarios de EEUU, en la que también se encuentran Cuba, Corea del Norte e Irán. Todos estos países han sido objeto de ese tipo de medidas.