Messi sorprende a los internautas con su extravagante parrilla

El delantero estrella del Barcelona Lionel Messi no olvida sus costumbres argentinas y se puso al frente de un asado en una parrilla que parece haber sido traído del futuro.

Quien grabó las imágenes no es otra que su esposa, Antonela Roccuzzo. La mujer subió a sus historias de Instagram el vídeo del crac argentino junto a la leyenda "asador". La escena, en principio, parecería no tener nada fuera de lo normal. Sin embargo, los internautas no dejaron pasar los detalles de la moderna y extravagante parrilla.

"¿Nadie va a decir nada sobre esa cosa donde Messi está queriendo hacer un asado?", bromeó @juanfiml.

Nadie va a decir nada sobre esa cosa donde Messi está queriendo hacer un asado, o se van a seguir haciendo los boludos?? https://t.co/uIBhMDeXYq — Juan Moro (@juanfiml) August 10, 2019

​"Floja parrilla la de Messi. Si llego a tener esa parrilla, vivo a base de asado", escribió @manulezon.

Floja parrilla la de Messi si llego a tener esa parrilla vivo a base de asado pic.twitter.com/jTS4zOgGPY — Manuel (@manulezon) August 10, 2019

​Otros se preguntaron si realmente el capitán de la selección argentina estaba asando carnes: "No sabes si está haciendo un asado o un robot".

mira la parrilla de messi no sabes si está haciendo un asado o haciendo un robot — filigod (@elfilipen) August 10, 2019

​"Hacer un asado en esa nave espacial, metes la vaca viva y te sale perfecto", escribió @FerRomeroCarp.

¿Era acaso una heladera?

Solo Messi te hace un asado en una heladera. — Pablo (@PabloCiomei) August 10, 2019

​Las comparaciones siempre son odiosas.

La parrilla de Messi/ La mia pic.twitter.com/8jCSOCKYz5 — Leo Quintana (@leoquintana33) August 10, 2019

​También hubo quienes aprovecharon las imágenes para criticar al ídolo de multitudes. "¿Cómo vas a hacer un asado en la heladera? ¡Tremendo pecho frío!", escribió un usuario de Twitter.

Cómo vas a hacer un asado en la heladera??? Tremendo pecho frío el mesi pic.twitter.com/i4js5uqjZ2 — Dante~☕ (@NomNom52) August 10, 2019

​¿Será la Pulga tan buen asador como jugador o solo estaba posando para la cámara?