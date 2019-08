De informático a campeón panamericano: la historia de un cubano que sueña con Tokio 2020

El 1 de agosto, Jorge Félix Álvarez Llanes se convirtió en campeón panamericano de tiro rápido luego de un emocionante final que mantuvo en vilo a todos los cubanos y que le garantizó su clasificación para los Juegos Olímpicos de Japón.

Con tan solo 29 años, este joven se coronó como el mejor tirador del continente americano, un deporte que desde pequeño sintió como su pasión y al que llegó a través de su madre, una trabajadora de un campo de tiro en La Habana.

"Ella me llevaba desde niño y yo miraba a los tiradores, me interesaba por conocer del deporte, y ellos a veces me dejaban hacer algunos disparos", reveló a Sputnik. A la edad de 12 años, su vocación parecía definida y siendo apenas un adolescente se presentó a los exámenes de aptitud para continuar estudios en la Academia de Tiro de la capital cubana, donde inició su entrenamiento en septiembre de 2001.

"Crecí rodeado de tiradores", dijo el campeón. Yo veía a los atletas del equipo nacional cada vez que visitaba el polígono y siempre tuve esa inspiración de cerca, los veía competir y aspiraba a ser como ellos. También sé lo que se disfruta y se sufre con este deporte", comentó.

En la Academia, Álvarez recibía clases en la mañana y hacía su entrenamiento deportivo en la tarde. En Cuba, los deportistas en edad escolar alternan la preparación física con lo académico, por lo que muchos llegan a cursar estudios universitarios. Así sucedió con este campeón, quien además de tirador es ingeniero en Informática.

"Las dos cosas me gustaban mucho pero el deporte era un pasión que tenía desde niño y la informática era la profesión que me gustaba", dijo Álvarez. En su mente siempre ha sido posible tener dos vocaciones, sin embargo, los primeros años de la ingeniería le hicieron sentir el rigor y sacrificio de combinar pasiones.

"Fue muy difícil porque casi no descansaba, tenía que entrenar por las mañanas y daba clases por las tardes y hasta los fines de semana, casi todo el tiempo libre era para estudiar, hacer los proyectos de la universidad y dormía muy poco", contó.

La exigencia de una carrera universitaria y el poco tiempo que dedicaba a descansar afectaron el rendimiento deportivo de Alvarez hasta que después de vencer el tercer año de la ingeniería logró adaptarse al ritmo y pudo estabilizarse en el deporte.

Cuando Álvarez se recibió como ingeniero en 2016, la informática pasó a ser prácticamente un hobby y el tiro volvió a ser una prioridad en su vida. Los resultados deportivos empezaron a mejorar y aunque ahora no dedica la mayor parte de su tiempo a la ingeniería, esos cinco años en la CUJAE también contribuyeron a formar al deportista que es hoy.

"La ingeniería te entrena la mente para distintos tipos de razonamientos y en el deporte eso lo aplico a menudo. En una competencia uno tiene que buscar soluciones inmediatas para poder resolver los problemas que surjan y hacer estimaciones", comentó.

¿Cómo ser un buen tirador?

A juicio de este campeón cubano en el tiro deportivo, la concentración es la clave. "Hay que ser muy ecuánime y tener autocontrol. En muchos deportes la excitación y la adrenalina al momento de competir son positivos porque ayudan a que el organismo rinda por encima de lo normal, pero en el tiro esto puede ser fatal", explicó.

"Cualquier detalle puede hacerte perder el control del arma, te tiemblan hasta las rodillas y puede que no logres un control eficiente de la ejecución. Uno tiene que mantener la calma hasta el último momento, ni siquiera sabiendo que estás ganado, porque en un disparo puedes perder la competencia", agregó.

Después de lograr la concentración y el autocontrol Alvarez indicó que el resto son habilidades técnicas y se entrenan a diario para hacer de ellas reflejos condicionados. De ahí que el entrenamiento consista básicamente en emular una competencia para que, el día del evento, solo se trate de repetir lo aprendido. "Los pensamientos externos son inevitables y no se puede luchar en contra, es necesario aprender a trabajar con eso", precisó el tirador.

Sobre ser tirador en Cuba, Alvarez comentó que "es un gran reto". No es secreto que la isla no cuenta con los recursos que lleva una disciplina como el tiro deportivo para mantener un liderazgo internacional. "Este es un deporte muy caro y prácticamente está reservado para las principales potencias del mundo. Mantener un liderazgo mundial lleva inversión en armas modernas, municiones, un polígono con un equipamiento electrónico importante, por eso en Cuba tratamos de compensar con el esfuerzo las carencias materiales y logramos trabajar con los recursos que tenemos a nuestra disposición, que tampoco son pocos", advirtió.

Con la mira en Tokio 2020

Antes de convertirse en campeón panamericano, Jorge Félix Alvarez ya había logrado su clasificación para Tokio 2020, una meta que según explicó era el sentido de su participación en estos juegos regionales. "Para mí esta medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima es una alegría grande pero mi meta siempre fue Tokio. Esa plaza la logramos incluso antes de terminar la competencia, por eso, cuando la tensión de haber logrado ese objetivo bajó, pude seguir la competición con más calma", confesó.

Sobre su rivalidad con su compañero de equipo y campeón olímpico de Londres, Álvarez comentó que "no existe".

"Pupo es una persona excelente y como atleta es mucho mejor. Entrenamos juntos desde 2011 con nuestro entrenador Meinardo Torres, y mi trabajo con ellos es la clave de lo que logré en Lima 2019. Por tanto, Pupo y yo no competimos, somos muy amigos, compañeros de equipo y, ante que rivales en una competencia, somos Cuba", concluyó.