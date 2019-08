Kevin Berlín, la estrella naciente de los Juegos Panamericanos

En particular, el joven procedente de Veracruz conquistó el oro en clavados en la piscina de Lima desde una altura de 10 metros, donde superó a Iván García, quien se hizo con la plata en esta disciplina.

De hecho, esta no es la única medalla conquistada por Kevin Berlín en los Juegos Panamericanos celebrados en Lima, ya que en los clavados sincronizados ganó otro oro al lado del mismo Iván García. Con estas victorias, México ocupa el cuarto puesto en el medallero de los Juegos Panamericanos 2019.

Hasta hace poco, el joven deportista destacaba solo con victorias a nivel regional, pero en mayo de 2019 logró ganar una medalla de bronce en clavados sincronizados de la Serie Mundial de Clavados.

Según el propio deportista, Iván García le sirve de inspiración. Su entrenador, Iván Bautista, es una figura destacada en este deporte, ya que entrenó a estrellas de clavados como Paola Espinosa, Alejandra Orozco, Germán Sánchez y al propio Iván García.

Es por esto que Kevin Berlín tiene todas las posibilidades de mostrar un gran resultado en los próximos Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la capital japonesa. Según lo señaló el propio Kevin en una entrevista, el joven planeaba participar en los Juegos Olímpicos, aunque no tan pronto.

"(…) me estaban diciendo de que 'no puedes, solo ganas por suerte' o que 'eres muy flojo'. No sé por qué dicen que si eres muy flojo no puedes lograr algo. La verdad es que sí soy flojo, me tienen que estar arreando y diciendo 'tienes que hacer esto y esto'"

#TodosSomosKevin

Dale laic a este “Kevin de la suerte” para que tu infinita flojera no te impida lograr tus sueños.



pic.twitter.com/zA7lcldSp0 — Ing. Lennon (@OtroLennon) August 6, 2019

Estas palabras del deportista sobre la flojera se hicieron carne de memes en las redes, donde los usuarios sintieron cierta conexión con Kevin Berlín.

Ya empiezo con mi preparación para los próximos #Panamericanos, si se puede #TodosSomosKevin pic.twitter.com/BvnXxZ7pkH — jESquiVeL (@chepejes) August 6, 2019