"La austeridad nos alcanzó": México desfila en 'pants' en la apertura de los Panamericanos

El grupo de poco más de 200 atletas salió al Estadio Nacional con el conjunto de pants y sudadera roja a pesar de que el jefe de misión de la delegación, Mario García de la Torre, había anunciado anteriormente que los mexicanos tendrían una indumentaria especial para la ceremonia.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla, achacó este incidente a la falta de presupuesto y la política de austeridad.

en ese sentido, la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) no tuvo la posibilidad de comprar los uniformes que tradicionalmente nos han proporcionado, pero eso no quiere decir que hayamos demeritado la presencia de México en el desfile. Afortunadamente, la marca oficial nos hizo los uniformes para que estuvieran en el acto y con la vestimenta que era para el frío y funcionó, porque nadie se enfermó", mencionó Padilla, refiriéndose a la marca deportiva china Li-Ning.

Sin embargo, el propio directivo Mario García de la Torre descartó que la decisión de desfilar con uniforme deportivo en vez del de gala tenga algo que ver con la austeridad que existe actualmente en el deporte mexicano.

"La gran mayoría decidió desfilar con uniforme deportivo, inclusive países con niveles económicos más altos salieron con pants. Estados Unidos salió con pants. Creo que es una generalidad, obviamente los anfitriones salieron con traje de gala pero la gran mayoría fueron con uniformes deportivos", enfatizó.

Y añadió que desfilar con el uniforme de la marca Li-Ning fue una decisión cabal teniendo en cuenta el clima de la capital peruana.

"Nosotros desde un principio sabíamos que. Aquí la humedad es muy alta, hay corrientes de frío y la temperatura está alrededor de 10 y 12 grados, lo que estamos teniendo en este momento… El uniforme de Li-Ning desde un principio cubría las necesidades, es un uniforme totalmente térmico. No sé cómo se haya visto en la televisión, pero aquí", explicó.

-No obstante, no es la primera vez que el tema de la austeridad en el sector del deporte de élite sale a escena. Así, el 16 de julio, el Comité Olímpico del país publicó en nombre de su jefe una circular sobre la suspensión de varios servicios para deportistas en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

"Ante la grave insuficiencia presupuestal que enfrenta este Comité; y luego de todos los esfuerzos posibles para conseguir el financiamiento mínimo indispensable, ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen", asegura el comunicado.

Según la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinoza, el organismo no tendrá recursos a partir de agosto ni para pagar la luz, dado que el Gobierno no le ha asignado presupuesto federal al COM.