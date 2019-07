La emocionante reacción de un locutor colombiano a la victoria de Egan Bernal en el Tour de France

En las conmovedoras imágenes, se puede observar cómo el locutor, de la cadena Emisoras Unidas, no puede contener la emoción al enterarse de los resultados de la competencia, en plena multitud, mientras que otros periodistas deportivos lo graban y fotografían.

"¡Qué victoria, señores!", exclama Castro. "¡Colombia te ama, Egan! ¡Colombia de ama! ¡Abrazo del todo el país, en cada rincón! ¡Colombia campeón del Tour de Francia, señores!", agrega.

Tras la etapa 20 de la competencia internacional, el ciclista colombiano Egan Bernal, de 22 años, se convirtió en el virtual ganador de la carrera y también el tercer campeón más joven y el primer ganador latinoamericano del Tour.

"Cuando Geraint [ganador en el 2018] me dio la mano comprendí que había ganado el Tour. Falta llegar a París, es increíble, no me lo creo", confesó el ciclista en una conferencia de prensa.