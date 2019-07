¡Colombia va por la hazaña! Egan Bernal, el prodigio que lidera el Tour de France

A dos etapas del final del 'Tour de France', el mundo del ciclismo no para de hablar del colombiano Egan Bernal, que al término de la etapa 19 se coloca en un histórico primer lugar de la clasificación.

La etapa, que originalmente tenía previsto recorrer 126,5 kilómetros entre Saint Jean de Maurienne y Tignes, fue particularmente accidentada y sorpresiva. En primer lugar, porque tuvo que ser detenida antes de tiempo como consecuencia de un bloqueo de nieve y granizo sobre la carretera. En segundo, porque el corredor francés Thibaut Pinot, que iba 5° en la clasificación general, debió abandonar por una lesión.

Los contratiempos poco le importaron a Bernal, que llegó primero a la cima del paso de montaña Col de L'Iseran, punto utilizado para toma los tiempos de la etapa como consecuencia de la interrupción temprana.

Bernal fue el primero en pasar por el punto de referencia, cinco segundos antes que el británico Simon Yates y más de 2 minutos antes del francés Julian Alaphilippe, que ocupaba el primer puesto de la clasificación general hasta esta etapa. El resultado lo posicionó como número 1, con 45 segundos de ventaja sobre el francés, que vestía la camiseta amarilla que distingue al primero desde hacía 14 días.

🇨🇴 Egan Bernal, nuevo 💛 Maillot Amarillo del Tour de Francia.#TDF2019 pic.twitter.com/GkgeFOrvny — Tour de France ES (@letour_es) July 26, 2019

Ya con la camiseta amarilla enfundada, Bernal no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto al enterarse de que se encuentra primero en la clasificación general. Al confesar la confusión de los primeros momentos, también dio una muestra de humildad.

"Si soy sincero, no sabía lo que estaba pasando. Me dijeron por la radio que habían parado la carrera y yo pensé 'no, quiero seguir'. Me estaban hablando en inglés y no estaba seguro de lo que me estaban diciendo. Sólo me sentí aliviado cuando paré y mi director me dijo que tenía el amarillo. Es increíble. No me lo puedo creer", dijo en declaraciones recogidas por la transmisión oficial del Tour de France.

🇨🇴 🎙️Egan Bernal: "Mañana lo voy a dejar todo en la carretera porque quiero llegar de amarillo a París".#TDF2019 pic.twitter.com/YkHbIT8o1B — Tour de France ES (@letour_es) July 26, 2019

Bernal aseguró que continuará compitiendo con todo en las dos etapas que restan, la 20 desde Albertville hasta Val Thorens, en montaña, y la última, un recorrido llano desde Rambouillet hasta los Campos Elíseos de París.

"No me lo creeré hasta que cruce la meta. Queda una etapa dura por delante, una etapa corta. Lo voy a dar todo en la carretera. Convertirme en el primer colombiano en ganar el Tour de France sería increíble", sintetizó.

En efecto, Bernal no solo sería el primer colombiano en ganar el Tour de France, sino también el primer latinoamericano en quedarse con el oro en una competencia históricamente dominada por los ciclistas europeos.

Colombia sí cuenta con tres segundos puestos en el historial, el último de ellos en 2017, cuando Rigoberto Urán terminó la clasificación en segundo lugar, detrás del británico Chris Froome.

Para llegar a estar en las puertas de la historia, el camino de Bernal comenzó con apenas cinco años. Hijo de Germán Bernal, un exciclista de ruta, el pequeño Egan ganó su primera carrera a los ocho años.

A los 14 años, se adentró en el ciclismo de montaña. Apenas dos años después ganó un campeonato panamericano y campeón latinoamericano, las dos veces en Argentina, en la categoría 'cadete'.

Los triunfos continentales pronto dieron paso a los mundiales. En 2014 fue medalla de plata de la categoría 'junior' en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña en Noruega. También fue tercero en la 'Junior Series' disputada en EEUU.

El éxito del joven Bernal no tardó en atraer el interés de los equipos europeos. Con 18 años fue contratado por el equipo italiano Androni Giocattoli-Sidermec. Ya en aquella época el colombiano comenzaba a captar la atención de la prensa internacional, más cuando su equipo reveló que en las pruebas físicas había presentado un consumo máximo de oxígeno de 88,8 mililitros por kilo de peso, un dato excepcional para un deportista de 19 años.

"Es el campeón del futuro", había dicho en ese entonces Gianni Salvo, mánager del equipo italiano que defendía.

Los siguientes años fueron confirmando el crecimiento de Bernal. En 2018 ganó el Campeonato de Colombia Contrarreloj, la carrera Colombia Oro y Paz. Ya defendiendo al equipo británico 'Ineos' (originalmente denominado 'Sky'), se quedó con el Tour de California.

Comenzó el 2019 en gran forma, ganando la carrera París-Niza y la Vuelta a Suiza. El Tour de France 2019 lo encontró en su mejor momento, pudiendo ubicarse rápidamente entre los mejores y superando ampliamente el 15° lugar en el que había finalizado en 2018.