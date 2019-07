Una tenista rusa se pierde un torneo en EEUU por problemas de visado

"Es difícil decir cuál es la razón, me enfrenté por primera vez con semejante situación, siempre he solicitado el visado en Moscú y nunca he tenido problemas, desde que tenía 16 años de edad siempre participaba en torneos en EEUU, no quiero darle a ello interpretación alguna, creo que el deporte está lejos de la política", dijo Kuznetsova en declaraciones por teléfono a Sputnik.

En su cuenta de la red social Instagram la tenista rusa escribió que se vio obligada a anular su participación en el torneo en Washington a causa de "la situación con el visado estadounidense".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27) 24 Июл 2019 в 11:49 PDT

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU afirmó a Sputnik que "de acuerdo con la legislación de EEUU, la información sobre visados es confidencial".

"No podemos discutir los detalles de casos concretos con visas", enfatizó.

El Citi Open, del que la célebre tenista rusa fue campeona en 2014 y 2018, se disputará en Washington del 29 de julio al 4 de agosto.