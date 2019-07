Así es el 'bicipolo', el extraño deporte amateur que se populariza en México

El bicipolo es un deporte urbano que cambió los caballos por las bicicletas. Aunque su origen es desconocido, en México ya hay tres ciudades que tienen equipos que lo practican y organizan sus propios campeonatos nacionales e internacionales.

Bike Polo D.F es el primer equipo fundado en México, a instancias de un italiano que trajo este deporte a través del Océano Atlántico. Además de este equipo en la capital del país, hay formaciones que lo practican en San Luis Potosí y Guadalajara.

"Poco a poco formamos el club hace 10 años", explicó a Sputnik, Memo Romero, su vocero y jugador más antiguo. "Al principio jugábamos con batones improvisados con palos de hockey, pero luego fue llegando (al país) el equipo especializado para este deporte", explicó.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Jugadores de Bike Polo D.F. durante un entrenamiento de bici-polo

¿Cómo se juega?

Cada equipo tiene tres integrantes y la regla básica e inquebrantable es que ninguno de ellos puede apoyar los pies en el suelo.

Quien comete esa falta (apoyar los pies en el suelo) tiene que salir del campo y tocar la barda perimetral que la rodea, para poder regresar al partido.

Los goles se marcan en una pequeña portería (como las de hockey) con un golpe de martillazo como única manera de apuntarse el tanto.

Las jugadas inician con la pelota en el centro de la cancha, dónde tras el grito de la palabra ¡polo!, un jugador de cada equipo sale a pegarle, como si estuvieran en una justa medieval sobre ruedas.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Jugadores de Bike Polo D.F. durante un entrenamiento de bici-polo

Un deporte mixto

El bicipolo requiere de una destreza suficiente para manejar tanto la bicicleta, el equilibrio, así como la fuerza para golpear la pelota. Hay que dominar también la precisión para poder frenar justo antes del choque con otro jugador rival o con la barda de concreto que limita el campo de juego.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Jugadores de Bike Polo D.F. durante un entrenamiento de bici-polo

"Desde que surgió, este deporte ha sido mixto. Es lo que más amé", dijo a Sputnik Gabriela Escárcega, una de las jugadoras de Bike Polo D.F y licenciada en Ciencias del Deporte. "Para mí es súper importante que aunque haya torneos de mujeres, la base sea mixta y que se pueda competir sin importar el género", dijo.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Gabriela, licenciada en ciencias del deporte, durante uno de los entrenamientos de bici-polo en la capital mexicana

Así, entre los principales jugadores mexicanos de bicipolo hay un hombre y una mujer, señaló Romero, el vocero: "pasamos de aprender a jugarlo a tener de los mejores exponentes a nivel internacional como Daniel Ruano o Diana Mendiola. Ha evolucionado bastante este deporte en México", sostuvo.

¿Hay competencias profesionales?

No, no las hay. No es un deporte profesional, sino amateur. Tanto el vocero del equipo como la jugadora que conversó con Sputnik lamentaron que el bicipolo no tenga la difusión que merece para que pueda multiplicar a sus practicantes y equipos.

A nivel mundial, sus deportistas financian tanto sus torneos como sus viajes a las competencias. Aunque algunas marcas comerciales patrocinen equipos o jugadores con material para su desempeño, nadie recibe un pago por practicarlo.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Axel, jugador de bici-polo, hace un "caballito" (pirueta) durante uno de los entrenamientos de Bike Polo D.F.

Romero explicó que hay tres ligas de bicipolo a nivel mundial: una latinoamericana, una en EEUU y otra en Europa. El equipo mexicano ganó tres campeonatos latinoamericanos, hasta que le indicaron que debe competir en la liga norteamericana para poder ganar un lugar en el mundial de bicipolo.

En esa liga, quedaron en tercer puesto y están en el top 20 mundial.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Gabriela, licenciada en ciencias del deporte, durante uno de los entrenamientos de bici-polo en la capital mexicana

¿Qué tranca su difusión?

"Seguimos muy encerrados en una educación deportiva que nos limita a conocer los deportes federados y reconocidos", dijo Escárcega.

"Hay un abanico de posibilidades deportivas que no se muestran. Es difícil que se vea al deporte como una cuestión social y psicológica, además de física. Todo queda en la competencia", lamentó la fuente, quien entiende que hay mundo más allá.

© Sputnik / Eliana Gilet Ciudad de México. Memo Romero durante uno de los entrenamientos de bici-polo en la capital mexicana

"Se crea una familia", sostuvo la jugadora, una unión nacida del trabajo común para poder participar de los torneos fuera de la ciudad de México.

"Nos apoyamos entre nosotros porque estando solo es más complicado hacer las cosas, pero cuando hay una comunidad, vale mucho y hace crecer este deporte", concluyó.