México entra en el top 10 de la Universiada 2019

El equipo del país latinoamericano suma un total de 21 medallas (8 de oro, 7 de plata y 6 de bronce).

Los atletas Paola Morán y Valente Mendoza consiguieron las primeras medallas de oro al ganar los 400 metros por 51,5 y 45,6 segundos, respectivamente. Más tarde, los mexicanos Arodi Vega, Valente Mendoza, Ricardo Jiménez y Edgar Ramírez ganaron la medalla de oro en relevo varonil de 4x400 metros, mientras que las deportistas Dania Aguillón, Rosa Cook, Frida Corona y Paola Morán consiguieron la plata en la misma categoría.

"Nos sentimos muy contentos por haber logrado este gran triunfo, sí pensábamos que podíamos ganar el oro y se logró. Estamos todavía más contentos porque logramos romper el récord mexicano que tenía desde el 2001", afirmaron los atletas mexicanos.

#ComunicadoCONADE#Atletismo🏃🏻‍♂

El relevo varonil de 4x400 ganó la octava medalla de oro 🥇, además impuso récord mexicano en la Universiada Mundial 2019.

📌Detalles:https://t.co/TKbzED4Mnl pic.twitter.com/c0fxiugNap — CONADE (@CONADE) July 13, 2019

Los clavadistas Alejandra Estrella y Diego Balleza le dieron la tercera medalla de oro al equipo mexicano en clavados sincronizados mixtos.

Asimismo, Balleza, quien ganó la prueba de la plataforma individual de 10 metros, ganó el cuarto oro para México.

Por su parte, en el tiro arco, Andrea Maya obtuvo la histórica medalla de oro al vencer a la coreana So Chaewon.

"Estoy muy emocionada y todavía no me lo creo, pero esto refleja el trabajo que está haciendo México; fue muy difícil por las condiciones de tiempo que se dieron por el viento, pero hoy me siento muy orgullosa por este logro", declaró Maya.

A su vez, el equipo varonil mexicano consiguió un bronce tras derrotar al equipo de EEUU.

¡Bronce 🥉 para México! 🇲🇽

Rodolfo González y Miguel Becerra en equipo compuesto de tiro con arco en la Universiada Mundial 🏹

pic.twitter.com/e3GI5Opvra — CONADE (@CONADE) July 12, 2019

En cuanto al equipo ruso, se colocó en el segundo lugar del medallero —liderado por Japón— con 22 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce.

Estos son los primeros diez países del medallero final de la Universiada: