El futbolista Sergio Ramos se queda en el Real Madrid

"Lo quiero dejar muy claro mi futuro, que se ha especulado con muchas cosas y quizás no he tenido ningún encontronazo con mis aficionados, yo soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato aquí", dijo Ramos en la conferencia de prensa, trasmitida por la cadena Real Madrid TV.

Agregó que quiere "dejar cualquier mala temporada en el pasado".

"Y el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco, después de llevar tantos años aquí", aseguró el capitán blanco.

En cuanto a las relaciones entre el central madridista y el presidente del club, Florentino Pérez, dijo que tienen "una relación de padre a hijo".

"El presidente sabe que siempre le he dicho que nunca me iría, estaría dispuesto a jugar gratis aquí", insistió Ramos.

El 27 de mayo, los medios de comunicación informaron que Ramos había recibido una oferta de un club chino y le pidió al presidente del Madrid que le permitiera salir de forma gratuita durante el próximo mercado de fichajes.

Más tarde, Pérez declaró que el Real Madrid no podía permitir que el defensa abandonara el club de forma gratuita.

"En ningún momento me he planteado irme a China, ni he pedido la carta de libertad como se ha dicho", aseguró el central del club blanco.

Ramos llegó al Real Madrid en el verano de 2005 procedente del Sevilla.

A lo largo de su carrera en el club ganó dos Copas del Rey, cuatro Ligas españolas, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes y cuatro Champions League.

Su contrato expira en 2021.