¿Venezuela está preparada para ganar la Copa América?

Me siento muy honrado por haber sido nombrado jugador de la temporada por el @NUFC. ¡Un privilegio! 🙏🏾



Se lo debo a todos mis compañeros y a los Magpies que no han dejado de pelear junto a nosotros. ¡Gracias por el grandísimo apoyo en St James' Park!



Howay the Lads!! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/9ITgS4ym9w