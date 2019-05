México apuesta por el hockey sobre hielo femenino para competir y lucirse en el mundo (fotos)

La Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo armó su selección femenina hace seis años, buscando alcanzar un nivel competitivo internacional que en ámbito masculino es demasiado elevado. Sputnik acompañó un entrenamiento especial de niñas que van a formar el seleccionado mexicano sub 18, futuras promesas de un deporte que se abre paso en el país.

Durante tres días, niñas mexicanas llegaron a entrenar juntas, convocadas por la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo y el entrenador principal, Andrés de la Garma, para participar del proceso de conformación de la selección, de cara al mundial femenino sub 18 que se jugará en enero próximo en la Ciudad de México.

© Sputnik / Eliana Gilet Andrés de la Garma, entrenador principal de la selección mexicana femenina sub 18 de hockey, durante la práctica

A las ocho de la noche del sábado, las niñas están listas para entrar al hielo. La pista es una de las tres que tiene la Ciudad de México y está en el último piso de un centro comercial, donde decenas de familias curiosas se ubican en las mesas alrededor para observar este deporte, que busca afianzarse en México.

Más: Un presidente sobre hielo: así se lució Putin durante un partido de hockey

De la Garma encabeza junto a Mónica Rentería y Juan Pablo Rojas un equipo pequeño pero entusiasta respecto a este deporte, que aunque no alcanza aún niveles de profesionalización —la mayoría de los jugadores de hockey sobre hielo mexicanos son amateurs— trabaja para hacerlo, con el apoyo de las familias de las jovencitas, que el sábado por la noche compartían café y la charla, mirando la práctica que busca llevarlas a la competencia mundial.

© Sputnik / Eliana Gilet Jugadoras de hockey sobre hielo entrenan para formar parte de la selección mexicana femenina sub 18

Apostar por las mujeres

Aunque la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo tenga tres décadas de vida, fue hace seis años que, analizando la situación, decidieron buscar su competitividad en la rama femenina.

Te puede interesar: Valeri Jarlámov, una leyenda del hockey soviético

De la Garma contó a Sputnik que debido al alto nivel profesional del hockey sobre hielo masculino se hacía difícil para los mexicanos competir con países de arraigada tradición en el deporte. Así, en 2013, se pusieron en campaña para formar la selección femenina mexicana de hockey sobre hielo.

"La selección femenina surge a partir de una idea un poco loca realmente, de tener un equipo mexicano en los Juegos Olímpicos de invierno y vimos que la manera más real de lograrlo es con el hockey femenino", relató.

© Sputnik / Eliana Gilet Jugadora que aspira a ser parte de la selección mexicana femenina sub 18 de hockey sobre hielo, durante su práctica

Así comenzó un proceso de búsqueda de las mujeres que ya jugaban junto a los hombres, así como de recluta de mujeres que se dedicaban al hockey en línea —sobre ruedas— para poder conformar un equipo.

"Al principio era complicado porque muchas de esas jugadoras nunca habían patinado en hielo o no sabían cómo hacerlo y aunque tiene cierto parecido, sí tiene su diferencia", dijo el entrenador.

© Sputnik / Valery Melnikov Vídeo: Putin cae sobre el hielo antes de un partido de hockey

De la Garma explicó que lograron el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ( Conade ), que les entregó una beca modesta a las jugadoras, así como la posibilidad de instalarse en sus villas, donde se les brinda alimento, gimnasio y terapia deportiva.

"Las niñas también dejaron todo. Algunas que vivían en Querétaro, San Luis Potosí, se vinieron a vivir a la capital para poder entrenar casi diario durante tres años", dijo el entrenador.

A raíz de la aparición de la selección femenina, la Federación impulsó que cada equipo abriera esta rama, ya presente en siete equipos mexicanos, dijo De la Garma a Sputnik.

© Sputnik / Eliana Gilet Dos jugadoras que aspiran a ser parte de la selección mexicana femenina sub 18 de hockey sobre hielo, durante su práctica

"A partir de ahí hemos estado reclutando nuevas jugadoras en este boom, en el que fácilmente hemos duplicado la cantidad de jugadoras que se tenía hace un par de años", indicó el entrenador.

Patina como niña

Después de casi dos horas de práctica, las niñas salen cansadas pero alegres hacia los vestuarios, para quitarse la pesada indumentaria que el deporte exige.

© Sputnik / Eliana Gilet Jugadora que aspira a ser parte de la selección mexicana femenina sub 18 de hockey sobre hielo, durante su práctica

"Ellas son parte de un programa de desarrollo para seguir impulsando el deporte en la rama femenina. Hay cuatro campamentos en el programa, del que participan jugadoras de Querétaro, Monterrey, Toluca y ciudad de México. Vienen de casi todo el país para que las veamos", explicó de la Garma.

Te recomendamos: Papelazo sobre hielo: Mourinho muestra lecciones de caída libre

Ahora están entrenando habilidades individuales de las jugadoras. En diciembre serán preseleccionadas y de este combinado saldrá la selección mundial sub 18, que participará del mundial de la categoría, que tendrá sede en la Ciudad de México, del 26 de enero al 1 de febrero de 2019.

"Primero entrenamos por estaciones y después hicimos partido tres contra tres", explicó Mariana, que tiene 15 años.

Aunque hacía patinaje artístico previamente, hace menos de un año que se pasó al hockey y ahora entrena para formar parte de la selección sub 18 mexicana. Ella entrena en los Osos, uno de los equipos de la ciudad de México, dónde hay otras cuatro niñas en su categoría.

"Me gustan mucho los deportes en equipo, porque más que un equipo son como tu familia", dijo Mariana a Sputnik. "Le diría a otras niñas que se atrevan a jugar, que se avienten, que no les dé miedo", expresó.

Más información: Boxeo sobre hielo: un jugador de hockey ruso noquea a su rival en plena pista

Begonia y Daniela, ambas de 13 años, llegaron al campamento de preselección desde la ciudad de Querétaro, a 200 kilómetros de la capital de la República. Ambas se acercaron cuando abrió la pista de hielo en su ciudad y ahora entrenan en el equipo 'Los Aeros'. Son dos de las tres niñas de su categoría.

"Hace tres años que juego, justamente iban a abrir la pista en Querétaro y mi hermana se iba a meter a artístico, pero a mí me animó meterme a un deporte rudo, que era el hockey. Me gustó porque conseguí amistades y me gustó aprender, conocer nuevas experiencias y personas", explicó Begonia.

© Sputnik / Eliana Gilet Jugadoras que aspiran integrar la selección mexicana femenina sub 18 de hockey sobre hielo, al terminar su práctica

Daniela llegó a la pista junto a su hermano y aunque pensaba practicar patinaje artístico, se metió a la práctica de hockey que había ese día, le gustó y ya no se fue.

"Es rudo pero me gusta meter el cuerpo y tener la misma rudeza que los niños. Me gusta pegarles y que me peguen porque así es el hockey y así debemos jugar", dijo Daniela a Sputnik.

© Sputnik / Eliana Gilet Niñas que participan del campamento de la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo, para formar parte de la selección femenina sub 18, posan para foto

"Yo intento jugar a la par, pero luego los niños no quieren meter mucho cuerpo con nosotras, porque dicen que nos van a lastimar", señaló la jugadora de los Aeros.

Begonia juega como defensa y explica que le gusta mucho su posición, que le permite patinar hacia atrás. ";e gusta la velocidad, pero hay que practicarla porque no es nada fácil", dijo la niña de 13 años.

© Sputnik / Eliana Gilet Portera durante la práctica de preselección para el mundial femenino sub 18

"Patinar te da mucha emoción y te sube la adrenalina", dijo sonriente. Ambas, sin dudarlo, afirmaron que les gustaría dedicarse al hockey profesionalmente.

"No sabía que hubiera tantas niñas en el país jugando hockey. Está padre (bonito) conocerlas y saber que hay más a las que también les interesa este deporte", concluyó Daniela, antes de irse con su familia a descansar para reponerse del entrenamiento y regresar al día siguiente, a prepararse para defender a México sobre el hielo en un mundial.