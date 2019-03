La divertida pregunta de 'Manu' Ginóbili que hace estallar Twitter

A siete meses de haberse retirado del baloncesto, Emanuel Ginóbili, disfruta de sus días libres tras 23 años de intensa carrera. La exestrella de los Spurs bromeó en su cuenta de Twitter: "¿Qué pongo ahora cuando en migraciones me preguntan por mi ocupación?".

La consulta logró llamar la atención de sus más de cuatro millones y medio de seguidores que no demoraron en responder con mucho humor y admiración.

Hubo quienes le sugirieron ofrecer servicios profesionales relacionados con sus 1,98 metros de altura.

"Bajo cosas de los estantes mas altos de la casa a pedido de hijos y esposa" — Bruno (@bhmosquera) 12 de marzo de 2019

​Otros recordaron de manera jocosa momentos de su carrera, como la vez que atrapó a un murciélago en pleno partido.

Fumigador de murciélagos. — Juan Manuel (@JuaneMeDiMarco) 12 de marzo de 2019

— The NBA Monster (@TheNBAMonster) 12 de marzo de 2019

— jorge (@quirozjorgea) 12 de marzo de 2019

Mientras que muchos internautas le sugirieron escribir "desempleado", hubo uno que le pidió que no se victimice.

Dale Manu, con toda la que tenes invertida podes considerarte empresario. — Gonzalo García (@FG_GonzO) 12 de marzo de 2019

​Pero la mayoría fueron halagos… muchos halagos.

Mejor Deportista de la Historia Argentina. — Dante (@dantechichon) 12 de marzo de 2019

— El mundo de Floxie 🌎 (@Floxie10) 12 de marzo de 2019

​​En febrero, 'Manu' ofreció una entrevista y dio detalles de cómo era su vida actual. "Hago lo que quiero, cómo quiero, cuándo quiero", le confesó al comediante Agustín Aristarán, más conocido como 'Radagast'.

"Entreno algo. Que no sea básquet. No toqué la pelota desde que me retiré casi. Bueno, un poquito con los chicos en el garaje. Voy al gimnasio, hago pesas, tenis, yoga… Todo, menos básquet. Voy a almorzar con algún amigo, la paso bien", agregó.

