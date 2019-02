Este es el uruguayo de sangre armenia que brilla en el fútbol de EEUU

En tierras estadounidenses, Rossi representa a dos países, su Uruguay natal y la histórica Armenia, donde se encuentran las raíces de su familia materna, según afirmó en una entrevista exclusiva con Sputnik el joven futbolista cuenta que su ascendencia armenia viene de parte de la familia de su madre, "vinieron de Armenia y de ahí mis raíces". Este vínculo le valió el ofrecimiento para jugar en la selección de la nación del Cáucaso.

"Me lo ofrecieron pero, obviamente, al nacer en Uruguay me siento más uruguayo que armenio. Mi sueño siempre fue vestir la camiseta celeste. Agradezco que me hayan querido llevar para la selección armenia pero ya hablé con ellos y les dejé en claro que mi intención es jugar para la selección uruguaya porque así lo siento", declaró Rossi.

Tanto la hinchada como la dirigencia de su club actual están encantados con su llegada. Con apenas 20 años, el uruguayo-armenio se convirtió en el segundo 'jugador franquicia' más joven en la historia de la Major League Soccer, la principal liga del fútbol de EEUU. Esta categoría permite a los clubes fichar jugadores con un sueldo mayor al tope impuesto a cada equipo.

"Como entrenador lo he visto por televisión solamente y me parece un muy buen entrenador, además de ser reconocido a nivel mundial", expresó Rossi al ser consultado sobre Markarián. Así como Rossi, la diáspora armenia tiene otras figuras de renombre que se han proyectado al mundo desde Uruguay. Uno de ellos es el exjugador Sergio Markarián, actualmente entrenador. El joven jugador del Los Ángeles afirmó no conocerlo personalmente, pero manifestó admiración por su trabajo.

Hoy por hoy, Youri Djorkaeff, astro retirado del fútbol francés de origen armenio, ayuda activamente a hacer crecer su deporte en la tierra de sus ancestros. Así, busca en el extranjero a futbolistas con raíces armenias, para poder fortalecer al combinado absoluto de ese país. En Uruguay, por ejemplo, está Joaquín Boghossian, actual delantero de Plaza Colonia, equipo de la primera división del balompié uruguayo.

"Es uno de los únicos que se me vienen a la mente. Debe haber muchos otros en varios países pero la verdad es que no los tengo registrados", detalló Rossi.

Diego Rossi, que el próximo 5 de marzo cumplirá tan sólo 21 años, surgió en las canteras del Club Atlético Peñarol, uno de los equipos más importantes en Uruguay, como parte de las categorías formativas de este club.

El delantero, devenido luego en volante, se asentó en la zona ofensiva del mediocampo donde ha jugado tanto por derecha como por izquierda y eso es un punto sumamente favorable para su crecimiento profesional.

Rossi dio sus primeros pasos en el deporte más popular de su país cuando tenía cinco años, en el 'baby fútbol' (ligas infantiles zonales) de la ciudad de Solymar, en las afueras de Montevideo. Un buen día, llamó la atención del Club Atlético Peñarol con tan solo 12 años.

Fue Néstor Gonçalves quien lo descubrió. Hijo de una gloria de Peñarol (capitán y líder de la época dorada del club en los años 60), Gonçalves lo invitó a jugar un campeonato amistoso en Alegrete (Brasil). Tras mostrar un gran nivel, pasó inmediatamente a formar parte de las inferiores del equipo aurinegro.

Fue ascendido a Primera División para la temporada 2015/16 por el entonces técnico de Peñarol, Pablo Bengoechea. Jugó su primer partido oficial en primera con 17 años y 317 días, tras haber sido goleador de los campeonatos uruguayos Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17.

Rossi se coronó Campeón Uruguayo dos veces en la máxima categoría del fútbol charrúa, vistiendo la camiseta de Peñarol: en 2015-16 y en 2017.

Además, ha sido parte de la selección uruguaya en todas sus categorías juveniles: Sub-15, Sub-17, Sub-18 y Sub-20; con esta última consiguió el campeonato sudamericano 2017 que se disputó en Ecuador. En este momento, disfruta de sus logros profesionales en el equipo californiano.

"Estoy muy contento acá [en EE.UU], la liga está creciendo mucho, la exigencia de los partidos cada vez es mayor, hay mejores jugadores. Creo que esta liga va a seguir en crecimiento, pero obviamente que me gustaría volver a jugar en Uruguay, volver a mi país, a Peñarol. Pero por ahora estoy contento acá y espero hacer mi carrera en el exterior", concluyó.