Putin asegura que Rusia insistirá para que el sambo sea un deporte olímpico

"Debemos y podemos promover el sambo [para que sea deporte olímpico]", dijo el mandatario.

Putin premia al equipo vencedor del Torneo Internacional de Sambo en Sochi

Putin visitó este 23 de enero el Instituto de Estudios de Asia y África de la Universidad Lomonósov de Moscú y charló con los estudiantes.

Uno de ellos, Kamil Abdulazízov, actual campeón mundial de sambo, mencionó esta disciplina deportiva y expresó su confianza de que algún día se convierta en deporte olímpico.

"No es un asunto fácil, pero nos ocupamos de ello… No es fácil porque allí casi no tenemos rivales", comentó Putin.

En su opinión, "se debe desarrollar y popularizar el sambo, hacer que en otros países también aparezcan atletas notables y que estos países se interesen por participar en los torneos".

"Y entonces ya ellos mismos apoyarán la solicitud de incluir el sambo en el programa olímpico", explicó.

Casi un centenar de personas en Chile practican el arte marcial de la URSS

Los estudiantes, que sabían de la afición de Putin por el sambo y el judo, lo invitaron a dar una clase magistral de sambo y el presidente les dijo riéndose que les enseñaría alguna técnica de proyección.

El sambo fue desarrollado en la Unión Soviética y significa 'defensa propia sin arma'.

Es un arte marcial moderno que asimiló las técnicas más eficaces de diferentes deportes de combate cuerpo a cuerpo.