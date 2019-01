Suspendido el juicio contra el exfutbolista español Xabi Alonso

Según recordó el Fiscal al inicio de la vista, Alonso está acusado de delitos contra la Hacienda pública relativos a la declaración de su renta en los años 2010, 2011 y 2012, unos delitos por los que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de prisión.

© REUTERS / Sergio Perez Cristiano Ronaldo se declara culpable y acepta 23 meses de cárcel por delitos fiscales

Sin embargo, el Código Penal fue reformado en España en el año 2012, por lo que hay dudas sobre si el último delito debe ser juzgado en base a la legislación nueva o a la antigua.

La actual petición de la Fiscalía toma su base en la legislación previa a la reforma, pero la defensa pidió una revisión del caso para aclarar qué versión del Código Penal debe aplicarse para el delito presuntamente cometido en 2012.

En caso de aplicar la nueva versión, la pena a exigir por parte de la Fiscalía sería menor a la actual y, en consecuencia, no correspondería juzgar el caso a la Audiencia Provincial sino al Juzgado de lo Penal de Madrid.

Tema relacionado: El futbolista Alexis Sánchez condenado en España a 16 meses de cárcel por fraude fiscal

Por ello, el juicio se encuentra suspendido hasta que se resuelva a quien corresponde juzgar el caso.

Según la acusación de la Fiscalía, tanto Xabi Alonso como dos de sus asesores fiscales —sobre los que recae la misma acusación que sobre el exfubolista— se pusieron de acuerdo en 2009 para organizar una "aparente" cesión de la explotación de los derechos de imagen del jugador con la intención de eludir a Hacienda.

© AP Photo / Bill Kostroun El futbolista Marcelo reconoce un delito fiscal y se compromete a pagar casi 500.000 euros

El relato del Ministerio Público afirma que el entramado aparentaba la cesión de los derechos a una sociedad ubicada en Madeira que a su vez pertenecía a una sociedad ubicada en Panamá de la que Alonso era el titular al cien por cien.

De acuerdo con el cálculo de la Fiscalía, este entramado generó a la Administración Tributaria un perjuicio de 2.032.845 euros.

Al contrario que otros futbolistas que asumieron los delitos fiscales de los que fueron acusados en España, Xabi Alonso se declara inocente, por lo que confrontará a la acusación ante un tribunal.

En declaraciones a los medios a la puerta del juzgado, Alonso dijo estar seguro de su inocencia y manifestó su confianza en el sistema de justicia.

"Yo pienso que he hecho todas las cosas bien, he colaborado desde el principio y no he ocultado nada, y por eso pienso que tengo que defenderme y confiar en la justicia", afirmó.

Preguntado sobre si tiene miedo de acabar en prisión, Alonso dijo no estar preocupado porque "no tiene nada que ocultar" y porque está "convencido" de haberlo hecho todo bien”.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Fiscal argentino imputa a Messi y a su padre por lavado de dinero

En su visita al juzgado, Alonso coincidió con su excompañero de equipo en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que acudió a ratificar ante el juez el acuerdo con la Fiscalía por el cual se declara culpable de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, aceptando una pena de casi dos años de prisión.

Los dos jugadores estuvieron en salas separadas y en ningún momento coincidieron dentro de la Audiencia.

No obstante, la presencia de ambos en el juzgado creó una gran expectación que hizo acercarse hasta el lugar a más de un centenar de periodistas y a decenas de curiosos.