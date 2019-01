La Fiscalía pide 5 años de cárcel para Xabi Alonso por defraudar a Hacienda

"El Ministerio Público solicita para cada uno de ellos cinco años de prisión por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública cometidos durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012", recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.

Además, la Fiscalía les exige el pago de una multa individual de 4 millones de euros, así como el abono de forma conjunta y solidaria de otros 2 millones euros a la Agencia Tributaria.

© AP Photo / Matthias Schrader La Fiscalía de Madrid pide cinco años de cárcel para el exfutbolista Xabi Alonso

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Alonso y sus asesores trampearon contratos relativos a los derechos de imagen con la intención de obtener "un beneficio fiscal ilícito".

Para ello, de acuerdo con el escrito, el exjugador cedió la explotación de sus derechos de imagen a una sociedad ubicada en Madeira, que a su vez pertenecía a otra ubicada en Panamá, de la que Alonso era el titular.

Xabi Alonso defendió su inocencia durante todo el proceso y, al contrario que otros reputados futbolistas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, se negó a alcanzar un pacto con la Fiscalía, por lo que la cuestión se dirimirá finalmente yendo a juicio.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, él será juzgado el 22 de enero en la Audiencia Provincial de Madrid por delitos contra la Hacienda Pública, un juicio al que acude tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía según el cual se declarará culpable y pagará 18,8 millones de euros, lo que le evitará ir a prisión.

© REUTERS / Brad Penner El futbolista Alexis Sánchez condenado en España a 16 meses de cárcel por fraude fiscal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recordó en un comunicado que Cristiano Ronaldo está acusado de "cuatro delitos contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [IRPF] durante los ejercicios fiscales que van del año 2011 al año 2014 y que habrían significado la elusión del pago de 5.717.174 euros".

En ese marco, el representante del Ministerio Público solicitó para el procesado una pena de 23 meses de prisión.

Sin embargo, ambas partes llegaron el pasado mes de junio a un acuerdo por el cual, el delantero de la Juventus de Turín reconoce los delitos fiscales y acepta una pena de dos años de prisión (seis meses por cada uno) además del pago de la cantidad anteriormente explicada.

En España es habitual que aquellas personas con penas no superiores a los dos años de prisión no ingresen en un centro penitenciario, sobre todo si no tienen antecedentes penales.

© REUTERS / Susana Vera Cristiano Ronaldo elude a la prensa tras declarar por su presunto fraude fiscal

Además, también es habitual que esas penas puedan ser cambiadas a posteriori por el pago de una multa adicional.

Según publica el diario ABC, Cristiano Ronaldo ya se encuentra negociando esa posibilidad con la Fiscalía, que podría avalar cambiar los dos años de prisión por una multa de 365.000 euros.

En principio no está previsto que el futbolista, actualmente residente en Italia, acuda a Madrid para la celebración del juicio, que en condiciones normales no debería alargarse más de un día.

Curiosamente, el juicio de Cristiano Ronaldo coincide en tiempo (las 10:00, hora local) y lugar (la Audiencia Provincial de Madrid) con la vista oral del juicio al que será sometido Xabi Alonso.