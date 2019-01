Un biatleta ruso, criticado por sus rivales tras una victoria en la Copa del Mundo

Los otros biatletas recordaron el escándalo de dopaje y condenaron el comportamiento de Lóguinov.

El francés Martin Fourcade, que finalizó sexto, criticó duramente al ruso tras su triunfo.

"No me alegro de que Lóguinov haya ganado. No me parece mal el hecho de que le hayan permitido participar. Pero no le tengo respeto, puesto que jamás ha pedido perdón por haberse dopado. Tenemos que ser honestos. Su victoria es una desgracia", declaró.

El sueco Sebastian Samuelsson se unió a la protesta y declaró que los deportistas involucrados en el dopaje no deberían participar en las competiciones. Destacó que inspiran aún menor confianza si no se muestran arrepentidos por el hecho.

© Sputnik / Grigory Sysoev La WADA afirma que no tiene problemas para acceder al laboratorio antidopaje ruso

El propio biatleta ruso respondió a la prensa que no desea comentar las acusaciones públicamente.

En este contexto, algunos medios constataron que Lóguinov a lo mejor no podrá deshacerse del 'estigma de dopaje', por grandes que sean sus logros posteriores.

No obstante, algunos compañeros mostraron su solidaridad con el deportista. Así, el biatleta noruego Ole Einar Bjorndalen, ocho veces medalla de oro olímpico, resaltó que el deportista ruso ya "ha cumplido su pena". En consecuencia, hay que respetar su regreso al deporte.

Te puede interesar: La Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton suspende a cinco rusos

El abogado deportivo Christof Wieschemann reconoció lo inadmisible que es el dopaje, pero indicó que Fourcade "ha cruzado la línea roja" al negar el derecho de rehabilitación.

"Rechazo estrictamente el dopaje, pero como nadie conoce todos los antecedentes individuales, nadie está en su derecho a hacer juicios morales. (…) Cada deportista puede considerarse honesto, salvo que se demuestre lo contrario, y no importa si ha sido suspendido anteriormente y de qué nacionalidad sea", declaró a Sputnik.

Otro abogado deportivo, Lucien Valloni, criticó las recientes acusaciones y subrayó que "todo el mundo sabe que todos los medios están un poco en contra de Rusia".

Tema relacionado: Comité de Deportistas de la WADA pide suspender a la agencia antidopaje rusa

"Lóguinov se sometió a pruebas de dopaje que dieron negativo. Otros deportistas deben reconocerlo y respetarlo como individuo y como deportista", aseveró.