El 'Hulk iraní' revela sus secretos a Sputnik (fotos)

El destacado luchador —que tiene más de 400.000 seguidores en su cuenta de Instagram— podría enfrentarse en una pelea con el mítico culturista Martyn Ford, apodado 'el hombre más terrorífico del mundo' y también un debutante en las artes marciales mixtas.

Según declaró Gharibi, solo empezó su camino en las MMA hace un año.

"El hecho es que el levantamiento de pesas no ha sido suficiente para mí", reveló. En cuanto a su pelea con Ford, todavía no dio una respuesta definitiva, aunque todo se resolverá en el futuro próximo.

El atleta subrayó que no puede fallarle a su pueblo, que lo apoya.

"Estoy seguro de que si renuncio a la pelea, mis fanáticos me van a dar la espalda. Nosotros, los iraníes, tenemos una particularidad: llevamos todo a su conclusión", explicó el luchador, quien agregó que "si me invitaron a las MMA, ya no puedo rechazar esta oferta".

Según indicó el peleador, su sueño y objetivo principal es convertirse en el primer luchador iraní en la WWE.

En cuanto a sus ídolos, admitió que sueña con luchar algún día con el estadounidense Brock Lesnar.

"Los esfuerzos que despliega en el deporte merecen respeto. A pesar del cáncer, siguió luchando. Y logró vencer la enfermedad", admitió el iraní.

Gharibi subrayó que también le gustaría enfrentarse en una pelea con el luchador ruso Khabib Nurmagomedov, a quien calificó como "una leyenda".

"Me cae muy bien", destacó.

El 'Hulk' iraní admitió que lo más importante en una pelea es quién tiene más experiencia en el ring y más energía, así como el "puñetazo es más fuerte". Asimismo, es necesario estudiar a tu adversario desde el punto de vista psicológico.

"En todo caso, es muy difícil decir quién va a salir victorioso hasta que llegas al ring", señaló.

El atleta persa también compartió con Sputnik algunos de los secretos de su óptima forma física.

"Peso 174 kilogramos. Hago cinco comidas al día, ingiero muchas proteínas y casi no tomo azúcar. En cuanto a los carbohidratos, los consumo en cantidades razonables", reveló el luchador.

Gharibi agregó que tiene rutinas de entrenamiento semanales que tienen por objeto aumentar la fuerza y mejorar la resistencia.

"Hago ejercicios 2 o 3 veces a la semana. Por ejemplo, uno de los ejercicios de MMA consiste en trasladar pesas de hasta 80 kilogramos a una distancia de 90 metros", explicó.

