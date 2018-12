El Kremlin ve infundado que la Rusada se preocupe por posible aislamiento deportivo ruso

En una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, publicada en el sitio web de Rusada, Ganus expresó su preocupación de que el deporte ruso pueda quedar aislado si Rusia no proporciona a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) antes del 31 de diciembre los datos de las pruebas de dopaje de 2011 a 2015, almacenados en el laboratorio de Rusada en Moscú, cerrado debido a la investigación federal.

© AP Photo / Pavel Golovkin El Comité Olímpico de Rusia llama a no dudar de las justas victorias de sus atletas

Ganus apuntó que si Rusia no cumple con esa exigencia de la WADA, no solo Rusada perderá su estatus, sino que los deportistas rusos no podrán participar en todas las competiciones internacionales ni Rusia podrá acoger estas en su territorio.

Preguntado por la prensa sobre la carta del director de Rusada, Peskov confirmó que el Kremlin la ha visto y señaló que "el director [de la agencia rusa] no está al tanto de la cooperación entre los representantes rusos y los de la WADA que estuvieron en Moscú, y no conoce los detalles".

"Tenemos acordado cómo continuaremos esta cooperación y cuándo será finalizada, así que muchas de las preocupaciones que expresó [Ganus] son infundadas", dijo.

Peskov agregó que el Kremlin "tomó en consideración el punto de visto experto" ofrecido por el presidente de Rusada.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Putin: Rusia cumple con sus compromisos en la lucha antidopaje de forma consecuente

El pasado 20 de septiembre, el Comité Ejecutivo de la WADA decidió restablecer como miembro a Rusada con nueve votos a favor, dos en contra y una abstención.

La WADA suspendió a Rusada en noviembre de 2015 por un supuesto programa de dopaje a nivel estatal.

En diciembre de 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a la selección rusa participar en los Juegos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional, pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje institucional" del que se acusó a Rusia.

Asuntos relacionados: Rusia salda su cuota pendiente con la WADA

Moscú negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo del Gobierno ruso y los organismos públicos con los casos de dopaje entre los deportistas y aseguró que no solo luchó en el pasado contra este mal, sino que así lo seguiría haciendo en el futuro.