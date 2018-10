Rusos de oro: conoce a los nadadores que arrasaron en los JJOO de Argentina

Hoy, 18 de octubre, es la última fecha de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y Rusia termina como la líder indiscutida en el medallero: hasta el momento cuenta con 27 oros (55 en total) y 13 de estos fueron obtenidos por el equipo de natación.

Todos estos deportistas tienen muchas cosas en común: son adolescentes, rubios, simpáticos, dicen no tener más tiempo que para estudiar y entrenar y, a su corta edad, ya hicieron historia. Con un total de 19 medallas, estos jóvenes atletas representan el presente y el futuro del deporte ruso y son un orgullo para sus familias y su país.

Con tan solo 15 años, Anastasia Makarova es una de las integrantes más jóvenes de este equipo dorado, y se alzó en el podio con medallas de oro en los 100 metros pecho individual y 100 metros mixto y femenino libre por relevos, además de plata y bronce en mixto y femenino medley, respectivamente.

"Empecé a nadar en primer grado, a los 7 años, porque mis padres son entrenadores y siempre quisieron que yo me dedicara a este deporte. La natación para mí es un trabajo pero también lo disfruto mucho: prepararme para las competencias porque es un proceso largo, donde gastas mucha energía y es un gran esfuerzo y cuando salís a participar te das cuenta que todo lo que sacrificaste no fue en vano", dijo a Sputnik Anastasia.

Vladislav Gerasimenko, de 17 años, tiene en sus manos un puñado de medallas y no oculta su felicidad cuando habla de su orgullo por representar a su país y haber sido parte de estos enormes Juegos Olímpicos para Rusia y la natación mundial.

"Hace 10 años que me dedico a la natación y no me arrepiento aunque 80% sea trabajo y 20% placer. Te da mucha alegría si ganás una competencia así pero también te das cuenta de todo lo que falta y seguís trabajando para alcanzar un nuevo objetivo, que para mí es ganar el oro en un torneo más importante, fuera de juveniles", contó a Sputnik Vladislav, oriundo de Moscú y que actualmente vive en San Petersburgo.

También hija de una entrenadora de natación, Daria Vaskina, de 16 años, se vuelve de Buenos Aires a Moscú con una medalla de oro individual en los 100 metros espalda y otra de plata en los 50 metros, además de otras tres en relevos grupales.

"La natación para mí es un sentido de vida; no es que sea lo más importante pero sí es a lo que más tiempo le dedico. Cuando empecé no me lo tomaba tan en serio así que nunca me hubiese imaginado llegar tan lejos. Estoy muy orgullosa de mí misma y agradezco mucho a mis entrenadores por haberme ayudado a tener estos resultados", dijo a Sputnik Daria.

Daniil Markov tiene 18 años y este es su primera experiencia olímpica. Originario de Novosibirsk, Siberia, hoy pasa la mitad del año entrenando en las montañas de Kirguistán y en Italia, donde el clima es más permisivo para un deporte acuático.

"Es una sensación increíble, de verdad se siente una energía surreal al momento de tocar la pared y escuchar a la ovación del público, sentir el apoyo de la tribuna, de la gente de Rusia, de Argentina, de todo el mundo, también de los entrenadores y del resto del equipo", contó a Sputnik Daniil, quien se llevó medallas de oro en 100 metros libre mixto y masculino además de una de plata en 50 metros mariposa individual.

La recepción en Casa de Rusia estuvo matizada por el ataque ocurrido en un centro educativo de Kerch, Crimea, donde murieron 20 personas, en su mayoría adolescentes. Sin embargo, los asistentes del encuentro, muchos de ellos niños pudieron hacerles preguntas a los nadadores y sacarse fotos con ellos. Como cierre, se ofrecieron piroshki caseras, las "empanadas rusas", a pedido de los atletas.

"Nos sorprendió cómo muchos nadadores de otros países nos alentaban para que ganáramos, de Canadá, EEUU, Polonia, Ucrania. Los problemas políticos que puede haber entre naciones no tienen nada que ver con el deporte, tenemos una gran amistad con ellos. Los Juegos Olímpicos son una gran oportunidad para conectarnos", dijo Markov.