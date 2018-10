El día que Maradona dejó plantado a Putin

Invitado al programa de la televisión argentina Podemos Hablar, Morla dio detalles de lo que significa ser el mediador entre el ídolo y el resto del mundo. Contó varias historias, pero una que ocurrió durante el Mundial de Fútbol de Rusia llamó la atención de todos.

"Me llaman desde el Kremlin y me dicen: 'Putin lo atiende mañana a las 9.30'", comenzó a relatar el abogado. Hasta ahí, todo seguía la lógica de la agenda de cualquier celebridad. Sin embargo, la respuesta que dio el excapitán de la selección argentina rompió todos los protocolos: "Diego me dice: 'yo a la mañana no me pongo un traje. No voy'".

El resto de los invitados no lo podía creer. El abogado continuó la historia entre risas: "Yo tengo que bajar a explicarle a la comitiva que Diego a la mañana no usa trajes. El tipo me dijo: '¿me estás hablando en serio? ¡Es Putin!'".

Finalmente el mandatario ruso y Maradona se reunieron, pero en un día diferente al previsto originalmente y… en horas vespertinas.

Si bien Maradona siempre halaga a Putin en público, su abogado reveló quién es el mandatario preferido del exfutbolista: "¿A quién quiere de verdad? A Maduro. Si Maduro le dice 'vení mañana a las seis de la mañana', él está. A Putin lo respeta".

El presidente de Rusia no fue el único líder mundial que soportó una cancelación de Maradona. En el mismo programa, Morla reveló que cuando fueron al Vaticano, Diego abandonó la Santa Sede antes de que Francisco los recibiera porque le molestó que el papa estuviera ocupado. Pero una vez más, después de este imprevisto, se pactó una nueva cita y Maradona se reunió con el líder de la Iglesia católica. "Acá llegó el argentino más importante al Vaticano", fue el saludo que soltó Bergoglio, fanático del fútbol.