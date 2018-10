Cultura vs dinero: una batalla de valores detrás del mítico papaja de Khabib (foto, vídeo)

En enero de 2012, Khabib logró su primera victoria en UFC, pero los extranjeros empezaron a hablar del ruso aún antes del combate porque se había puesto su sombrero típico de la república de Daguestán para pesarse.

Cuando Khabib comenzó en UFC, los boxeadores podían promocionar marcas en camisetas y gorras cuando iban a la jaula. Pero Khabib siempre prefirió llevar su sombrero.

"Entonces no ganaba tan bien. Tenía mi propia base de fans, pero no era tan conocido en general. Me ofrecieron un par de miles de dólares por la publicidad en la gorra. Para mí, entonces era mucho dinero.

(…) El dinero es un componente importante en la vida de cualquier persona. Pero el sombrero en aquel momento, y ahora, es más importante para mí", comentó en una entrevista a Forbes.

El padre de Khabib luego calculó cuánto dinero había perdido su hijo al elegir siempre el papaja en lugar de la gorra. "Nos costó 30.000 dólares", afirmó pero subrayó que el sombrero lleva la historia de Daguestán que es más importante.

Khabib no se enfada con las peticiones de los periodistas extranjeros de hablar sobre su sombrero, incluso les contesta con entusiasmo. "Si para mí es parte de la historia de mi pueblo, para otros es una noticia. Incluso me gusta responder a esta pregunta", comentó en una entrevista a Blood & Sweat.

Además, a Nurmagomedov le gusta regalar los papajas. Por ejemplo, Mike Tyson, exboxeador estadounidense, y Cristiano Ronaldo, futbolista portugués, tienen sus sombreros caucásicos.

En febrero de 2017, Khabib se reunió con Tyson. El boxeador estadounidense le dio a Nurmagomedov un guante con su firma y, a cambio, recibió un papaja.

Un año más tarde, Cristiano Ronaldo recibió de regalo este sombrero típico. Se encontraron en febrero de 2018 cuando Khabib llegó a Madrid y finalmente vio el triplete de Ronaldo en el partido contra el Real Sociedad.

"La particularidad del papaja no le permite a un hombre inclinar su cabeza, por lo que siempre debe mantener la espalda recta. El papaja se lleva con orgullo, es un símbolo de virilidad", explicó al diario Sports.ru Varvara Dobrovólskaya, miembro de la comisión etnográfica de la comunidad geográfica rusa y secretaria académica del Centro republicano estatal para el folclore ruso.

Según Dobrovólskaya, los caucásicos creen que un papaja se pierde junto con la cabeza. Por lo tanto, antes solían llevar algunas cosas valiosas debajo de este sombrero. Quitárselo a una persona se consideraba como insulto. Además, si un hombre aparecía en una boda sin papaja, significaba una falta de respeto a las personas que lo rodeaban.

Actualmente, algunos pueblos típicos todavía siguen las tradiciones relacionadas con el papaja, observó la especialista.

Khabib no piensa renunciar a su tradición de ir a las peleas con un papaja puesto.

"No es publicidad. Daguestán es mi república, donde nací y crecí. Daguestán tiene una historia muy grande. Si no hay historia, no hay futuro. Tomé el apodo de 'Águila' porque el símbolo de Daguestán es un águila y un papaja. (…) Con esto quería mostrar nuestra cultura y que nosotros, los daguestaníes, tenemos una historia muy larga. Daguestán siempre ha sido famoso por su espíritu. No hay nada que hacer sin espíritu en las artes marciales mixtas", concluyó el campeón.