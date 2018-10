El presidente honorario de la Unión de Fútbol rusa aprecia el triunfo del CSKA ante el Madrid

"Esta victoria es uno de los logros más importantes del club, entre muchos otros; y este éxito destaca una vez más que el fútbol ruso se está recuperando: esto se refleja en los resultados de la selección nacional rusa y del CSKA", afirmó Koloskov por teléfono.

Agregó que, "el resultado, sin duda, impresiona, poca gente creía en la victoria del CSKA, pero se hizo realidad".

Legado del Mundial: el futuro que Rusia prepara para sus estadios

El interlocutor destacó la importancia del éxito del CSKA en el torneo de tal nivel.

"En los partidos de la Champions League el resultado es fundamental (…) pero al mismo tiempo me gustó que 'los militares' [el apodo del club] no aparcaron autobús y no ensuciaron el partido, jugaban al fútbol y es muy importante".

También reiteró que, "en la historia queda solo el resultado, así que una vez más felicitémonos por la victoria del CSKA, que es muy importante para el fútbol ruso".

Cálida bienvenida rusa en los partidos de la Liga de Campeones en Moscú

El partido entre el CSKA de Moscú y el Real Madrid tuvo lugar este 2 de octubre en el estadio Luzhnikí , sede de la final de la pasada Copa Mundial de fútbol Rusia 2018, y acabó con el resultado 1-0.

CSKA lidera el grupo G de la Champions League con cuatro puntos, uno más que los que tiene el actual campeón del torneo, Real Madrid y el Roma (Italia), mientras el Viktoria Plzen (República Checa) está en el último puesto con un punto.

Este 3 de octubre, en el partido de la segunda fecha de la Champions, los italianos derrotaron a su rival checo por 5-0.