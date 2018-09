Vale todo: la peligrosa maniobra de un motociclista contra su rival (vídeo)

En el Campeonato del Mundo de Motociclismo se suelen ver escenas impactantes, a pura velocidad y adrenalina. Pero también polémicas y peligrosas, como la que protagonizaron Fenati y su compatriota, Stefano Manzi.

​En un momento de la carrera, Manzi sobrepasó a Fenati en una vidriosa maniobra que casi los toma de la pista. Este último se vio ofuscado y, hacia el final, quiso tomar venganza: estiró su brazo y a más de 200 kilómetros por hora presionó el freno de su adversario.

Afortunadamente, a pesar de estar en una curva y a una velocidad tan grande, Manzi logró controlar su vehículo y el asunto no pasó a mayores. Salvo por las repercusiones que tuvo luego para Fenati, una de las principales promesas del motociclismo.

Entre las consecuencias de la bandera negra sobre esta jugada, el joven italiano quedará suspendido durante los próximos dos grandes premios. Pero se avizora un panorama oscuro para el deportista, pues su actual equipo, el Marinelli Snipers, decidió rescindir el contrato por esta conducta antideportiva.

Y no solo su equipo actual: la escudería de motos MV Agusta, una de las principales de Italia, con la que Fenati estaba negociando para la próxima temporada, decidió suspender la incorporación del corredor a su plantel.

También puedes mirar: Duro de matar: un motociclista chino se salva por los pelos

"Esta ha sido la peor y más triste cosa que he visto en una carrera de motos. Los verdaderos deportistas no hacen esto. Si fuera Dorna [la empresa organizadora del campeonato] le prohibiría competir en carreras mundiales", expresó el responsable del equipo, Giovanni Castiglioni.

"En lo que respecta a su contrato como futuro corredor de MV Agusta Moto 2, me opondré de todas las maneras posibles. No sucederá, no representa los verdaderos valores de nuestra compañía", agregó en su cuenta de Instagram.

El joven motociclista emitió un comunicado reconociendo su error y pidiendo disculpas a "todo el mundo deportivo" respecto al episodio que ahora preferiría ver "apenas como una pesadilla".

"Pienso y repienso en esos momentos. Tuve un gesto incalificable, ¡no fui un hombre! Un hombre hubiera terminado la carrera y hubiera ido a la dirección de competencia para intentar obtener justicia por los episodios precedentes", expresó Fenati, respecto a la jugada de Manzi que casi lo saca de pista.

"No tendría que haber reaccionado a las provocaciones. Las críticas son correctas y comprendo el enojo hacia mí. Pido disculpas a los que creían en mí y los que se sintieron heridos por mi acción. Salió una horrible imagen de mí y del deporte todo", aseguró.

Vinculado: Un motociclista graba el momento en que cae de un precipicio con su moto

A pesar de subrayar que siempre fue un piloto "correcto" y que el año pasado no tuvo ninguna penalización, reconoció que tiene "un carácter impulsivo". Aseguró que en su interacción polémica con Manzi buscaba "hacerle entender que lo que estaba haciendo era peligroso" y que él "hubiera podido hacerle cosas incorrectas" del mismo modo.

"No me quiero justificar, pues sé bien que el gesto no es justificable. Pero quiero disculparme con todos. Ahora tendré tiempo de reflexionar y aclarar mis ideas", concluyó el joven piloto.