Keylor Navas comparte sus planes de cara a la nueva temporada

"Estoy feliz, la verdad muy agradecido con Dios porque son oportunidades muy bonitas. Voy con toda la ilusión del mundo, como cuando viví la primera, entonces vamos a trabajar fuerte, esforzarnos día a día y a seguir disfrutando de lo que es estar en el Madrid", aseveró Keylor Navas en una entrevista con el periódico argentino La Nación en su edición de Costa Rica.

El portero costarricense pasará su quinto año en el Madrid, donde llegó tras el Mundial de Brasil 2014, y con el que ha conseguido tres Ligas de Campeones de Europa de forma consecutiva.

El tico no detalló sobre la posible extensión del contrato que tendría con los blancos, pero asimismo destacó que le da mucha felicidad siempre que juega con ellos.

"Yo estoy tranquilo, la verdad tengo dos años de contrato, por tanto, en lo que tengo que gastar mis energías y mi mente es en pensar en cómo mejorar día a día, en el esfuerzo que tengo que hacer. Disfrutar de cada momento, porque no sabes qué pasará en el futuro, entonces no hay que dejar de disfrutar. Estoy tranquilo y estoy bien ahí (en el Real Madrid). Siempre lo he dicho, todos los años que pueda estar ahí, voy a estar muy contento", comunicó.

Según la misma fuente, la ambición por ganar trofeos no le falta, ya que "en los últimos tres años el tico ha conseguido ganar prácticamente todo lo que ha disputado: la Liga de España, la Champions, el Mundial de Clubes".

El primer desafío para el Real Madrid será la Supercopa de Europa, donde se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 15 de agosto.

"Yo creo que siempre uno se siente el mismo, no ha cambiado nada, he vivido otras experiencias. Dios me dio la bendición de la Selección Nacional y el Madrid, así que uno se queda con esas experiencias", confesó Navas.

El portero de Costa Rica, que en 2014 adquirió la nacionalidad española, tuvo un papel destacado en la Copa de Oro de la Concacaf 2009 con su selección, torneo en el que fue nombrado mejor guardameta.

Navas tuvo una ejemplar actuación en la Copa Mundial de Brasil del 2014 al solo recibir 2 goles, siendo el portero menos batido del Mundial.

Tuvo grandes actuaciones ante los equipos de Uruguay, Italia, Inglaterra, Grecia y Holanda, y eso le llevó a ser nombrado mejor jugador del partido en 3 de 5 encuentros.

Además, sus 21 paradas en dicha cita mundialista le valieron para ser postulado al Guante de Oro de la FIFA, premio al mejor portero, junto al argentino Sergio Romero y al alemán Manuel Neuer, quien resultó ganador.

En el Mundial de 2018, junto con la selección de Costa Rica, Keylor Navas no se clasificó para los octavos del torneo.

La Copa Mundial de la FIFA 2018 se celebró en Rusia del 14 de junio al 15 de julio en 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, y Ekaterimburgo.

El próximo Mundial de Fútbol se jugará en Catar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

