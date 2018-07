El exfutbolista argentino Gallardo descarta entrenar a la Albiceleste

"No he recibido ningún llamado y mi cabeza está en River Plate, además todo el mundo sabe cuál es mi opinión sobre lo que pasa en el fútbol argentino, de sus dirigentes y sus desprolijidades (falta de esfuerzo)", señaló Gallardo durante una conferencia de prensa realizada tras un entrenamiento del combinado 'Millonario'.

El excentrocampista sudamericano, que vivió la mayor parte de su carrera en River Plate, donde ganó, entre otros, seis títulos de la Liga argentina, confesó que "para cualquier entrenador argentino es un máximo orgullo dirigir a su selección, (pero) de ahí a que me postule para serlo, eso no va conmigo, pero me llena de orgullo que se nombre mi persona para ser una de las candidatas".

La selección Albiceleste, capitaneada por Lionel Messi, terminó con su sueño mundialista en octavos de final, tras caer derrotada (3-4) ante el combinado que terminó siendo campeón del Mundo, Francia.

"El Mundial ya nos demostró que estamos haciendo las cosas mal, así que es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien", añadió el técnico de River.

La Asociación del Fútbol Argentino despidió recientemente al seleccionador Jorge Sampaoli y, por este motivo, Gallardo fue interrogado en varias ocasiones por la posibilidad de ser el sucesor del que fuese también entrenador del Sevilla.

