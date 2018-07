El brasileño Rodrygo defiende a Neymar de las críticas por su actuación en el Mundial

"Veo a otros jugadores de otras selecciones haciendo lo mismo, tirándose, simulando faltas, pero no tienen la repercusión que él tiene, cuando se trata de un brasileño, se crea una dimensión desproporcionada, es muy injusto lo que dicen de él", aseguró la joven promesa en una entrevista al medio brasileño Folha de Sao Paulo, cuyas palabras reproduce el diario deportivo español Marca.

© Sputnik / Evgueniya Novozhenina Infantino comenta las simulaciones del brasileño Neymar en el Mundial

Rodrygo recordó que la actuación de Neymar durante el Mundial ruso se vio empañada por la lesión que arrastraba el futbolista de la Canarinha y que, aun así, hizo un gran papel al frente del combinado.

"Estaba claro que no estaba al 100% pero corrió, se esforzó y fue decisivo. Claro que existen críticas, también porque Brasil no fue campeón. Si Brasil hubiese ganado y Neymar hubiese jugado como jugó, dirían que fue el mejor del Mundial", manifestó el delantero, de 17 años.

El jugador, que aterrizará en breve en el Bernabéu, incidió en la idea de que, durante la recién celebrada Copa del Mundo, tanto los medios como los aficionados han sido muy duros y exigentes con la Canarinha y, especialmente, con su estrella.

"Cuando Neymar lloró en el campo, dijeron que quería llamar la atención, que era un llorón, luego vi a jugadores de Uruguay y de otras selecciones haciendo lo mismo y les aplaudieron", explicó Rodrygo, según la misma publicación.

© REUTERS / Maxim Shemetov El Neymar Challenge pone a las personas de todo el mundo a rodar por el piso

Respecto a poder jugar con la selección de su país de cara a próximas citas internacionales, el delantero tiene claro que es una de sus prioridades dentro de su carrera futbolística.

"Es algo que me he puesto como objetivo ahora: llegar a la selección absoluta, trabajo todos los días reforzando la parte física, hago un entrenamiento técnico extra, necesito estar preparado para llegar y me siento preparado para hacerlo", concluyó.

La selección de Brasil abandonó el Mundial de Rusia en cuartos de final tras caer ante el combinado de Bélgica (1-2).

