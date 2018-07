Los hinchas del Liverpool se fijan en el nuevo fichaje del club… y en su esposa (fotos)

Su esposa no ha tardado en anunciar el fichaje por la propia red social con un vídeo. En las imágenes aparece su marido vistiendo los colores del club de fútbol inglés y un mensaje: 'Nunca caminarás solo' ('You will never walk alone', en inglés).

Los hinchas del club celebraron el vídeo y dejaron comentarios de apoyo y de alegría, como "bienvenido a la familia" y "nunca caminarás sola, Natalia". Otro de los fans del Liverpool se explayaba más con su mensaje: "Bienvenido a casa… te vas a sorprender de cuánto vas a disfrutar de la vida en Liverpool. No vas a echar de menos Roma ni un segundo".

Natalia, que ha estado saliendo desde 2012 con el ahora portero más caro del planeta, ya ha llamado la atención de los aficionados de los británicos con su Instagram.

Incluso antes de que lo rumores sobre su fichaje se confirmasen, los internautas ya entraban en su cuenta de Instagram para expresarle las ganas que tenían de verla en las gradas de la ciudad animando al Liverpool.

Y es que Natalia también publica fotos desde los estadios de fútbol.

El contrato de Becker durará seis años y supera la cifra pagada por Juventus en 2011 cuando fichó a Gianluigi Buffon por 53 millones de euros. El portero ha dicho a la prensa que está muy contento de que uno de sus sueños se haya hecho realidad y de llevar una camiseta con tanto prestigio.

