Luis Enrique, nuevo seleccionador español que promete "un equipo agresivo"

La presentación del nuevo técnico se realizó ante la prensa en el salón de actos Luis Aragonés.

"A algún jugador habrá que darle un abrazo, a otro una colleja, cuando haya que meter mano dura, no tengo ningún problema", declaró a los periodistas Luis Enrique en un tono distendido.

El nuevo técnico admitió que "hay que mejorar muchas cosas" después del pobre desempeño del combinado español en elen Rusia, a pesar de ver "mucho nivel en el equipo".

"Hay que ser un equipo agresivo, que pueda hacer daño al rival, hay que mejorar la presión tras pérdida, hay que saber defender, recibir menos goles… Nada que no hayan querido mis predecesores", explicó.

Para Luis Enrique, "la fase más difícil del fútbol es la fase de finalización, cuando un equipo está metido atrás y no te deja espacios", y eso es "lo que hemos sufrido últimamente y lo que creo que vamos a seguir sufriendo, y eso es lo que se puede mejorar".

"El estilo que nadie se preocupe que no lo vamos a tocar, vamos a ser protagonistas con el balón, pero ojo, que el rival también juega y hay que saber defender", manifestó.

El exjugador del FC Barcelona también prometió que intentaría ser "ser lo más profesional posible" y pidió a la prensa —que rescató estos últimos días declaraciones suyas anteriores sobre Cataluña o el Real Madrid— no politizar el deporte.

"No voy a hablar nada de política, pero esas frases que se me atribuyen no se ajustan a la realidad: yo me siento orgulloso de ser asturiano, de vivir en Cataluña y orgulloso de ser español", aseveró al agregar que "debe ser la primera vez que acusan a un gijonés de… en fin, no debe conocer a Pelayo: yo me considero gijonés, asturiano y español… ¡y también catalán!"

E insistió en que no era "anti nada": "Soy el seleccionador de todos los jugadores españoles", sentenció.

"Nos lo pasaremos bien, ya verás, porque va a haber jugadores que no están viniendo y vendrán, que han venido siempre y van a seguir…. En fin, habrá de todo", prometió.