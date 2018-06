Cristiano Ronaldo acepta una condena de dos años y pagar 18,8 millones de euros a Hacienda

"El delantero del Real Madrid ha aceptado las condiciones impuestas por la Agencia Tributaria: reconoce cuatro delitos fiscales, una pena de dos años de prisión [seis meses por cada uno de los ejercicios] (…) y el pago de una cantidad que asciende exactamente a 18,8 millones de euros", comunicó el citado diario.

El acuerdo está pendiente de ser aprobado por la Agencia Tributaria, que fue el órgano que le denunció ante la Fiscalía.

En España es habitual que las penas que no superan los dos años de prisión no supongan el ingreso del condenado en un centro penitenciario si no incurren circunstancias especiales, por lo que el acuerdo permitirá a Ronaldo evitar la cárcel.

Pese a ello, según informa El Mundo, la intención de Ronaldo es solicitar que los dos años de prisión sean sustituidos por una multa para que esa pena quede suspendida de forma definitiva.

La Fiscalía había acusado a Ronaldo de haber cometido cuatro delitos fiscales entre los años 2011 y 2014.

Según las estimaciones del Ministerio Fiscal, el total de las cuotas tributarias defraudadas por el jugador ascendió a los 14,7 millones de euros, aunque en el acuerdo alcanzado con el jugador esa cifra es reducida a 5,7 millones de euros.

La denuncia de la Fiscalía afirmaba que Ronaldo se aprovechó "de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en España".

En una comparecencia en sede judicial que tuvo lugar en julio de 2017, Ronaldo negó haber tenido intención de ocultar dinero y confrontó los argumentos de la Fiscalía.

Esa confrontación se mantuvo hasta hace solo unas semanas, cuando el equipo legal del jugador decidió, a sabiendas de que la jueza instructora estaba dispuesta a abrir juicio oral, buscar un acuerdo para aceptar su culpabilidad y saldar el asunto.