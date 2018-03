Polémica en el 'VAR': en Bogotá la FIFA define el uso de la tecnología en el Mundial (videos)

El sistema consta de un conjunto de cámaras que retransmiten las jugadas a una sala fuera del campo para que puedan ser vistas por un grupo de asistentes. Por el momento la asistencia puede producirse a petición del árbitro, o en caso de que los asistentes detecten una irregularidad. Sin embargo es el juez de campo, que revisa en un monitor lateral de la cancha las jugadas, quien tiene la última palabra sobre los fallos.

"Es un sistema que si bien tiene ventajas, aún tiene cuestiones no resueltas. Hay ejemplos que han demostrado que no es del todo justo. No estoy seguro de que sea un éxito en la Copa del Mundo", dijo a Sputnik el periodista deportivo argentino Juan Landa.

Su principal objeción es que la decisión de rever una jugada está en manos de los árbitros. "Una de las situaciones más representativas de este problema fue durante la semifinal de la Copa Libertadores entre los equipos argentinos de River Plate y Lanús. Allí se utilizó el VAR para chequear un posible penal para el segundo equipo, pero no para revisar uno que hubiera favorecido a 'Los Millonarios' en una acción que fue un claro penal", explicó a Sputnik el periodista deportivo argentino.

Desde el punto de vista de Juan Landa este sistema sería mejor si tomara como ejemplo el 'ojo de halcón' que se utiliza en el tenis, donde cada jugador tiene un número limitado de pedidos de revisión, y si el pedido de cotejo resulta legitimado no se pierde el derecho a pedir otro.

"Esa podría ser una solución a que la verificación no dependa de los árbitros, ya que si éste no ve bien va a seguir ocurriendo lo mismo que hasta ahora, como sucedió en la Libertadores", indicó. De todos modos, el periodista consideró que considerando las "situaciones insólitas" que se vivieron en otros Mundiales, la incorporación del VAR se puede ver como un "avance".

"En el Mundial de Sudáfrica 2010 Inglaterra se quedó afuera ante Alemania con un tiro de Frank Lampard donde la pelota ingresó casi un metro al arco pero el juez no convalidó el gol. O el penal que el arquero alemán Manuel Neuer le cometió al argentino Gonzalo Higuaín en la última final. Esas cosas no pueden seguir pasando. Si la tecnología ayuda a que eso no ocurra, bienvenida sea al Mundial", aseguró Landa.

Agregó que reduciendo el error arbitral también se ayuda a eliminar algunas situaciones de corrupción en el fútbol, como partidos arreglados o favoritismos a determinados equipos.

"Pero tampoco es una garantía de nada. Volvamos al ejemplo del partido entre River y Lanús, ese árbitro sigue dirigiendo y no pasó nada. No quiero decir que haya sido un caso de corrupción, pero fue un claro mal uso del VAR", señaló.

Remarcó además que los costos de incluir esta tecnología en el fútbol no son accesibles a todos los clubes, y que con este aporte también se puede generar que no en todas las competiciones se estará "jugando a lo mismo". "Para muchas ligas o categorías de América Latina estos gastos son inabarcables. Eso diferenciaría mucho el juego", concluyó.