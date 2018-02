Alina Zaguítova, la joven sensación de los JJOO de Invierno (fotos)

Pero, ¿qué sabemos de esta 'niña prodigio'?

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Янв 1, 2017 в 2:18 PST

Altura: 1,56 cm

Peso: 42 kg

Padre: Ilnaz Zaguítov, conocido entrenador de hockey sobre hielo

Madre: Leisan Zaguítova

La futura campeona del mundo nació en 2002 en Izhevsk, capital de la república rusa de Udmurtia. Dedicó su vida al patinaje artístico desde los 7 años, aunque empezó a patinar dos años antes.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Дек 9, 2017 в 7:27 PST

En 2015 se mudó a la capital rusa, donde conoció a Eteri Tutberidze, una de las entrenadoras más conocidas del país, que pronto se convirtió en su profesora.

No obstante, tan solo tres meses después de su llegada, Tutberidze se vio obligada a expulsar a la joven de su equipo ya que Alina no pudo acostumbrarse a la metodología de la nueva entrenadora. Así, la deportista empezó a asistir a las clases de patinaje de otra profesora, Anna Tsariova.

Más: Las patinadoras rusas 'destrozan' los récords mundiales en el programa corto de patinaje artístico

Sin embargo, pronto sufrió una lesión grave en el pie que la obligó a volver a su ciudad natal. Fue entonces cuando Eteri Tutberidze decidió darle una segunda oportunidad a la joven, y Zaguítova no la desaprovechó.

Публикация от Елена Хамитова (@lena_khamitova) Фев 23, 2018 в 1:04 PST

En agosto de 2016, la atleta obtuvo la medalla de oro en el ISU Junior Grand Prix de Francia, con un total de 194,37 puntos. Además, quedó primera en los programas de corto y libre de la final del Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo. Asimismo, batió un nuevo récord de puntos (207,43) en la categoría júnior femenina.

En febrero de 2017, la 'niña prodigio' logró una plata en el campeonato de Rusia y el oro en el Festival Olímpico Juvenil Internacional de Invierno, celebrado en Turquía. En marzo de ese mismo año ganó el Campeonato Mundial Juvenil.

Según afirma Zaguítova, no tiene muchos amigos.

"Solo hay gente que veo habitualmente en el ámbito del patinaje artístico. Pero esto es deporte, somos rivales", revela la joven, aunque admite que "realmente nunca he competido con nadie".

Zaguítova vive con su abuela, que además es su crítica más dura. En su tiempo libre, a la patinadora rusa le encanta ver la televisión, dar paseos y jugar con su chinchilla doméstica.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Сен 27, 2017 в 12:24 PDT

El 22 de febrero Alina logró la medalla de oro en patinaje artístico en los JJOO de Pyeongchang con 239,57 puntos en total, mientras que su compatriota Evguenia Medvédeva se hizo con la plata.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Фев 25, 2018 в 4:46 PST

Según afirmó la propia Zaguítova, Medvédeva es un ejemplo para ella.

"No me lo puedo creer, ¡soy la campeona! Me llevará un tiempo digerirlo", declaró la joven a los medios. "Estoy feliz, pude controlar bien los nervios. Mis manos estaban temblando, pero mi cuerpo hizo todo lo que había entrenado", reveló.

Zaguítova es una de las atletas más jóvenes en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. En sus programas prefiere dejar para la segunda parte los saltos —entre ellos el triple lutz y el triple bucle, cuyo grado de dificultad es similar al de un cuádruple salto—, ya que esto le permite obtener un 10% de bonificación en el grado de ejecución.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Дек 10, 2016 в 6:05 PST

Al mismo tiempo, afirma que para ella es muy importante que los saltos coincidan con el ritmo de la música, así que también agrega numerosos elementos artísticos a sus programas.