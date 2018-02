"La tensión estaba en el aire": cómo los medios españoles caldearon el ambiente en Bilbao

Sin embargo, la prensa comenzó a aumentar la tensión anunciando la llegada de "los neonazis rusos", como los calificaron por adelantado.

Así, según el diario Marca, entre los hinchas rusos había "grupos radicales con varios antecedentes de episodios violentos en otras visitas a ciudades europeas". Por su parte, El Correo, uno de los periódicos más leídos del País Vasco, también calificó de "radicales" a los aficionados del Spartak. Al mismo tiempo, subrayó que no todos los hinchas que han acudido a Bilbao son "parte del sector radical ultra".

"Los ultras del Spartak son conocidos por todo el continente por la violencia que despliegan en los partidos del conjunto ruso como visitante. Esta misma temporada, causaron graves disturbios en Sevilla, agrediendo incluso a ancianos, y también en la ciudad eslovena de Maribor, con motivo de su enfrentamiento en la Champions League", indicó El Mundo.

© REUTERS/ Vincent West España muestra su preocupación sobre los ultras rusos de cara al Mundial de Fútbol

Por su parte, La Vanguardia los tachó de "muy violentos, xenófobos, ultraderechistas y expertos en artes marciales". Según el medio, los aficionados rusos "son entrenados de forma casi paramilitar".

Esta ola de artículos que advertía de los supuestos 'peligros' de la llegada de los "neonazis" rusos pudieron ser decisivos a la hora de caldear el ambiente de cara a la llegada de los seguidores del Spartak, opinan los entrevistados por Sputnik que vivieron muy de cerca los altercados en Bilbao.

El periodista deportivo ruso Alexandr Vishnevski, que reside actualmente en España, aseguró en declaraciones a Sputnik que los medios locales definen a los rusos como "radicales y ultrafascistas que solo llegan para golpear a los habitantes locales y causar desórdenes", algo que sembró el pánico entre los bilbaínos.

"Hubo ocasiones en las que la gente nos miraba de forma extraña y trataba de esconderse al oír el idioma ruso cuando íbamos en grupo", reveló Vishnevski.

"Pese a que las informaciones sobre la supuesta agresividad de los rusos no tenían ninguna base, tenían miedo. La ansiedad ante una amenaza potencial estaba en el aire, pero no había ninguna amenaza real", indicó.

© Sputnik/ Grigory Sysoev La Policía vasca detiene a un rapero ruso en Bilbao (vídeo)

El periodista subrayó que estas informaciones no se corresponden con la realidad, pese a que reconoció que entre los grupos hinchas casi siempre hay neonazis.

No obstante, "en realidad, eran en su mayoría hinchas amables, parejas casadas y personas que llegaron a España para pasar un buen rato, visitar los museos locales, disfrutar del hermoso País Vasco y seguir el partido".

Por su parte, el periodista y aficionado del Athletic de Bilbao Pablo González explicó que "algunos medios están escurriendo el bulto" al culpar de todo a los hinchas rusos, aunque puntualizó que hay otros que tratan de "explicar la realidad".

"También los medios han caldeado el ambiente, y entre unos y otros ha pasado lo que ha pasado", dijo.

No pocos medios son los responsables parciales de lo sucedido hoy. Calentar, calentar, y luego decir, mira, ya lo habíamos dicho. Y como en todas partes, barriendo para casa. — Pablo González (@PabVis) February 23, 2018

Indicó que lo más importante ahora es analizar las grabaciones de seguridad en las que "se verá todo lo que ocurrió allí".

"No creo que se pueda seguir con la mentira o la exageración durante demasiado tiempo", añadió.

El periodista afirmó que los desagradables incidentes entre grupos radicales de ambas aficiones se han utilizado para atacar la imagen de Rusia, país anfitrión del Mundial 2018.

No obstante, "no son los rusos los que empiezan los altercados y tampoco tiene mucho que ver con lo que pasa en Rusia". Según González, el problema que tiene Rusia con los 'hooligans' "no es muy diferente al que pueda haber en España".

El periodista también explicó que visitó Moscú como seguidor del Ahtletic de Bilbao en el partido de ida de la eliminatoria y que no tuvo ningún problema y el trato dispensado por la afición local fue excelente.

Según declaró a Sputnik Andréi Koledá, un aficionado ruso que también se desplazó a España para seguir el partido, "la primera conclusión que sacan [los medios locales] es que esto afectará al Mundial de Rusia, diciendo que después de lo que pasó con los 'animales' rusos en Bilbao será un peligro el Mundial en Rusia". A su vez, calificó estos artículos como "una exageración respecto a Rusia" e indicó que es algo que "venimos viviendo desde hace ya bastante tiempo".

Más: Fallece un policía vasco tras enfrentamientos entre seguidores del Spartak de Moscú y Athletic

Los violentos enfrentamientos en Bilbao se saldaron con tres heridos y nueve detenidos, además de un agente de la Ertzaintza —policía autonómica del País Vasco— fallecido a causa de un infarto mientras participaba en el operativo policial.