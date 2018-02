Con la cabeza en alto: deportistas rusos llegan a los JJOO a llevarse el oro

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje de Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) anuló posteriormente por insuficiencia de pruebas la suspensión de por vida contra 28 deportistas rusos que habían sido sancionados por el Comité Olímpico Internacional (COI) por supuestas infracciones de las reglas antidopaje en las Olimpiadas de 2014 en Sochi.

© REUTERS/ Christian Hartmann Seúl espera que Juegos Olímpicos ayuden a disminuir tensiones en el mundo

A pesar del fallo del TAS, el día 5 de febrero el COI rechazó invitar a Corea del Sur a 13 atletas activos y dos técnicos, tal como había solicitado el Comité Olímpico de Rusia, alegando que la decisión del TAS no levanta la sospecha de dopaje ni proporciona la confianza suficiente como para considerar que estos atletas estén limpios.

Todos estos eventos y muchos otros empañaron los JJOO de Pyeongchang. Sputnik ha recopilado las declaraciones de los atletas rusos y extranjeros sobre la última decisión del TAS.

Por ejemplo, Olga Fatkúlina, patinadora velocista y ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, destacó que se produjeron cambios en la relación con los deportistas extranjeros.

"Siento como la gente me mira de reojo. Escuché como otros patinadores discutían la situación. Algunos de ellos se niegan a montarse en el mismo ascensor con nosotros. Siento una molestia y una vergüenza por no poder defender mi nombre", comentó Fatkúlina.

© Sputnik/ Alexey Philippov Atletas rusos salen bajo bandera neutral en la inauguración de JJOO 2018

Stanislav Pozdniakov, jefe de la delegación y vicepresidente del Comité Olímpico de Rusia, destacó que en general todo marcha normal, salvo por un solo incidente con la selección de Canadá.

"Teníamos sospechas de que pudiéramos tropezar con algo parecido. No obstante, por ahora les puedo informar sobre solo un incidente. No me gustaría describirlo de una manera muy detallada. Brevemente fue así: uno de los delegados de Canadá se comportó de forma incorrecta con nosotros. Por ello, la delegación canadiense tuvo que disculparse oficialmente por insistencia del Comité Olímpico Internacional y el comité organizativo", señaló Pozdniakov, citado por Rossiyskaya Gazeta.

"Por otro lado, muchos los tratan con benevolencia. Algunos rivales de otros equipos pidieron a los deportistas rusos intercambiar el uniforme para guardarlo de recuerdo cuando los JJOO terminen. Quieren llevarse algo del uniforme con la inscripción 'OAR' (Atletas Olímpicos Rusos, por sus siglas en inglés) como 'souvenir'", añadió.

Sin embargo, las declaraciones de varios deportistas extranjeros pronunciadas tras la cancelación de la suspensión de por vida están lejos de considerarse amistosas.

Así, Arnd Peiffer, famoso deportista alemán que compite en biatlón y que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, mostró su descontento por la decisión del TAS.

"Es una farsa porque el esquiador ruso Alexandr Legkov y el atleta que compite en skeleton, Alexandr Tretiakov, pueden volver a ser campeones olímpicos tras este veredicto. Es como escupir en la cara de todos los deportistas limpios", señaló el atleta alemán, citado por los medios rusos.

Katie Uhlaender, atleta estadounidense que compite en skeleton, declaró al medio Daily News que espera que este incidente conduzca a un cambio del sistema.

En los JJOO de Sochi, Uhlaender finalizó de cuarta, detrás de la atleta rusa Elena Nikítina. Posteriormente, Nikítina fue una de las deportistas involucradas en el escándalo de dopaje y despojadas de sus medallas. Ahora, ella es una de los 28 atletas que el TAS ha reivindicado.

"Lloré cuando descubrí eso porque los JJOO son un momento en el que todos los deportistas están compitiendo limpios y de una manera honesta, es un movimiento que une a todo el mundo y cuando alguien lo irrespeta, eso rompe mi corazón. Yo no estoy loca, sino triste y decepcionada. Cuando el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión [de sancionar a los deportistas rusos] muchos de nosotros pensaron '¡Oh!, por Dios, están haciendo eso' y cuando el TAS levantó la sanción eso fue un golpe en el estómago. Está claro que el sistema ya no funciona", recalcó Uhlaender.

La misma Elena Nikítina destacó que ella fue reivindicada por el dictamen del TAS.

"Nosotros hemos estado esperando la justicia y esta ha prevalecido", declaró Nikitina a la agencia AP.

"[El deporte] es el trabajo de toda mi vida, lo que hago. Cuando eres acusado de este tipo de cosas tienes una sensación desagradable y todo lo que haces se destruye", explicó.

La esquiadora Natalia Matvéeva confesó que se sintió aliviada al conocer la decisión del TAS, pero enfatizó que todavía hay batallas por ganar.

"Una pequeña batalla ya ha sido ganada. Siento alivio, se me ha quitado una carga de encima. No sabíamos que pasaría y que haríamos en adelante. Entrenábamos cada día, no entendíamos para qué. Pero la verdad ha triunfado y seguiremos preparándonos", aseveró Matvéeva que también subió en Instagram el vídeo de su reacción al conocer la decisión del TAS.

"¡Cuando las noticias te toman por sorpresa durante el entrenamiento! ¡Chicos los felicito a todos! Gracias a todos aquellos que nos han apoyado y creído en nosotros", escribió Matvéeva en Instagram.

Nadezhda Sergéeva, una deportista rusa que compite en bobsled, declaró a la agencia AP que tras el escándalo de dopaje y todos los obstáculos del Comité Olímpico Internacional los deportistas extranjeros estaban encantados de ver a los rusos en los JJOO de Pyeongchang.

"No sé por qué, pero después de que nos permitieran participar en las competiciones, los deportistas estadounidenses y canadienses empezaron a hablar con nosotros más que nunca. Es posible que sea una señal para ellos de que estamos limpios", comentó Sergéeva a la vez que destacó que muchas personas se aproximan a los deportistas rusos y dicen que están contentos por haber conseguido participar en los JJOO.

Los hinchas de Rusia y los mismos deportistas subrayaron que los acogieron bien en Corea del Sur. Así lo afirmó el jugador de hockey Kiril Kaprízov.

"Magnífico, nos han recibido muy bien, no esperaba nada de esto. Todos nos desean victorias", señaló Kaprízov. Asimismo, agregó que los jugadores de hockey rusos llegaron a Corea del Sur para llevarse el oro.

"No acogieron a nadie en Seúl como a los deportistas rusos".

​"La selección de Rusia fue acogida en el aeropuerto de Corea del Sur con himno y banderas".

A pesar del escándalo y los desagradables comentarios de algunos deportistas, los atletas rusos no han perdido su espíritu combativo y están listos para conseguir nuevas medallas para Rusia, aunque lo hagan bajo bandera neutral. Los JJOO ya han empezado y ustedes ¿a qué selección apoyan?