Conoce a la hincha más sexi de Rusia (fotos)

Martínova ha ganado el concurso de belleza BoomGirls, organizado por la empresa de apuestas Bingoboom y el portal deportivo Sports.ru.

A Natalia la invitaron a participar en el certamen y envió varias fotos a los organizadores del concurso.

"Cuando me informaron de que había ganado, no me lo podía creer. Me estaba preparando para las celebraciones de Año Nuevo y luego me fui de vacaciones, así que no seguí de cerca el proceso de votación", aseguró la hincha.

Indicó que siempre visita los partidos de su equipo favorito, el Spartak, junto a su novio, que también es un ferviente admirador del equipo moscovita.

La sensual hincha estudió arquitectura y diseño en la ciudad de Veliki Nóvgorod.

Actualmente, está dando los primeros pasos en su carrera como modelo y asegura que no tiene un jugador de fútbol preferido. La joven tiene más de 58.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

El segundo lugar del concurso lo ocupó Anguelina Ráiskaia, hincha del equipo Lokomotiv de Moscú, mientras que el tercer lugar fue para la moscovita Sofia Témnikova.

