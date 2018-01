¿Banderas ilegales? "El COI no quiere que haya banderas rusas durante los JJOO de Invierno"

El Comité Olímpico Internacional anunció que las banderas de los países que no participan en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang están prohibidas en todas las instalaciones deportivas del evento, incluida la enseña nacional de la Federación de Rusia.

El columnista Alexandr Sedov, en un artículo para el medio ruso Gazeta.ru, reflexiona sobre la polémica decisión del COI.

"Esta decisión no tiene precedentes: nunca antes la bandera nacional de un país que no participa en los Juegos Olímpicos fue prohibida en sus eventos deportivos. Esto hace pensar que la nueva norma ha sido impuesta de manera deliberada para que las banderas rusas no aparezcan en las tribunas de los próximos JJOO en Corea del Sur", escribe el autor de la nota.

El columnista puso de relieve que la decisión no generó mucha sorpresa, teniendo en cuenta los fallos anteriores del COI respecto a Rusia. Sin embargo, la nueva decisión del organismo deportivo sí plantea interrogantes ya que no se dirige exclusivamente contra Rusia.

"En realidad, los que tomaron esta decisión no tienen el valor de llamar las cosas por su nombre", indica Sedov.

Asimismo, el COI recientemente ha prohibido participar en los JJOO de 2018 a un puñado de los principales deportistas rusos que jamás se habían visto involucrados en escándalos de dopaje.

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Del amor al odio: polémica en Corea del Sur por la exclusión del deportista ruso Víctor Ahn

Los fallos del comité han provocado una ola de indignación no solo en Rusia, sino que también han hecho que deportistas y periodistas de otros países pongan en duda la imparcialidad del organismo deportivo internacional, agrega el columnista.

"Cualquier norma legislativa supone que tienes el derecho de apelar la decisión y enterarte de las razones que la motivaron. El hecho de que no sea posible impugnar la legalidad de estas sanciones, desde mi punto de vista, significa que este fallo no se corresponde con las normas jurídicas", afirmó el presidente de la Federación internacional de hockey sobre hielo, René Fasel, en declaraciones a Gazeta.ru.

El 5 de diciembre, el COI prohibió a la selección rusa participar en los JJOO de Invierno de Pyeongchang bajo la bandera nacional, pese a no haber encontrado pruebas del llamado "dopaje de Estado" del que se acusa al país.

© Sputnik/ Alexander Vilf Rusia, dispuesta a defender el derecho de sus atletas a participar en JJOO de Invierno

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de "orquestada y políticamente motivada" la suspensión del combinado nacional.

El COI declaró que solo los atletas 'limpios' podrán participar en las Olimpiadas de Invierno y que habrá una comisión especial encargada de decir quién podrá hacerlo.

La comisión especial redujo de 500 a 389 el número de atletas rusos que aún pueden aspirar a participar en los JJOO de Corea del Sur.

Los deportistas incluidos en la lista deberán someterse a pruebas antidopaje y análisis adicionales para poder competir en la próxima cita olímpica de los deportes de invierno.

El Comité Organizador de los Juegos de Pyeongchang espera que unos 210 deportistas rusos participen en el evento, que tendrá lugar entre el 9 y el 25 de febrero.