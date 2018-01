Piloto leyenda del Rally Dakar: "En esta carrera la cabeza es el 90% del rendimiento"

La actual carrera será la más larga de los últimos cinco años. Tendrá 14 etapas con un solo día de descanso en La Paz, Bolivia. Son 332 vehículos los que compiten en la carrera. Hay entre los pilotos y copilotos 70 "leyendas" que han participado en más de 10 Dakar, uno es Lazard, quien recibió una medalla por haber participado en 12 ocasiones.

"Estoy muy feliz. Ya no soy un jovencito, mi expectativa es entrar entre los primeros 45 puestos, pero mi primer objetivo es llegar", dijo a Sputnik el piloto de moto que entre el 6 y el 20 de enero deberá correr en el rally más exigente del planeta.

La actual es la carrera 40 del París-Dakar y la décima en continente sudamericano. La ruta atraviesa tres países: Perú, Bolivia y Argentina. Durante cinco días los competidores recorren alturas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas pasan de calor a frío extremo.

© Foto: Laurent Lazard Laurent Lazard con su carnet de "Leyenda del Dakar"

"Es la carrera más dura del mundo. Hay seis días de dunas, luego largan los autos antes que las motos, o sea que van a dejarnos una pista destrozada. Debemos atravesar la altura y falta de oxigeno bolivianos y terminamos en Argentina, donde las temperaturas se acercan a 50 grados. Es un combo muy difícil de superar", confesó desde Perú Lazard, quien intentará concluir el desafío con una moto KTM 450.

© REUTERS/ Marcelo Maragni Perú espera más de 1,5 millones de espectadores para el Rally Dakar

La arena primero, la altura y luego el calor, serán los duros escenarios con los que se encontrarán los competidores. Lazard estará junto a otro uruguayo, Álvaro Coppola, que correrá por primera vez. Ambos forman parte de un equipo argentino.

"Lo primero que le dije a mi compañero es que hay que trabajar lo psicológico. Una de las complicaciones del Dakar es que los paisajes que se atraviesan cambian constantemente entonces no hay una forma de crear una rutina o de amoldar el cuerpo a los cambios de temperatura. Eso hace que la fortaleza mental sea la variable determinante para concluir el desafío. He visto atletas llorando, estoy hablando de participantes entrenados al máximo que no resisten la dureza psicológica del desafío y se quiebran. En esta carrera la cabeza es el 90% del rendimiento", explicó.

© Foto: Laurent Lazard La moto de la leyenda del Dakar Laurent Lazard

Agregó que a este tipo de desafíos es mejor no llegar en forma, sino tener unos cuantos "kilitos" de más porque durante el recorrido se van a perder muchas calorías. "Por experiencia sé que hay momentos de la carrera en la que la voy a pasar mal y estaré deseando estar en mi casa con mi mujer y mi hija comiendo un asado. Pero es una experiencia increíble", concluyó.