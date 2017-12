El regalo de Oliver Kahn a una víctima del ataque terrorista de San Petersburgo (vídeo)

La joven, de 25 años de edad, es fanática del fútbol alemán y desde que era niña sigue todos los partidos de su club favorito, el Bayern de Múnich.

Sin embargo, Evelina no es una aficionada del fútbol como otra cualquiera, ella es una de los sobrevivientes del ataque terrorista llevado a cabo en el metro de San Petersburgo el 3 de abril de 2017. Aquel fatídico día, Evelina utilizaba el metro para ir a una entrevista de trabajo cuando una bomba estalló a pocos metros de ella.

El atentado terrorista cobró la vida de 16 personas. Evelina sobrevivió, pero sufrió lesiones graves en su rostro y todavía necesita someterse a algunas cirugías faciales más para recuperarse completamente.

Pese a lo que ha sufrido, Evelina trata de disfrutar su vida, en gran parte gracias al apoyo de su familia y amigos. Sputnik intentó hacer su pequeña contribución a la recuperación de Evelina y animarla, y contactó a su jugador de fútbol favorito, Oliver Kahn, quien le envió un regalo.

"Oliver Kahn… ¿Oliver Kahn sabe sobre mí? Honestamente, ni siquiera puedo imaginarlo. Es muy agradable", se sorprendió Evelina al abrir una carta que le había dirigido el legendario portero.

El futbolista alemán deseó mucha fuerza a Evelina en su camino hacia la recuperación. Además de la carta, le envió un DVD y una camiseta con su autógrafo.

"Siempre es bueno recibir regalos con palabras de apoyo que tienen algún tipo de carga positiva, especialmente si vienen de personas que han logrado sus objetivos y te desean lo mismo. Es una cosa emocionalmente cargada y por lo tanto da fuerza", dijo Evelina.

La joven contó que no se acuerda de muchos detalles del día del atentado en San Petersburgo. Aunque siempre trató de ser valiente, reveló que fue muy difícil para ella ver las consecuencias de la tragedia en su rostro.

"Ya en el momento en que salí del vagón, me di cuenta que había pasado algo con mi nariz y algo serio, porque yo sangraba y no podía respirar. Cuando me miré por primera vez en el espejo, sentí pena de mí misma. Pero he recibido apoyo constante, mis padres me dicen que todavía soy bella y que todo se puede arreglar", dijo Evelina, emocionada.

El atentando de San Petersburgo fue financiado por un terrorista asentado en Turquía

El 3 de abril de 2017, un terrorista suicida se hizo estallar en un tren del metro de San Petersburgo, causando la muerte de 16 personas. El Comité de Investigación de Rusia identificó al autor del ataque como Akbaryón Yalílov, de 22 años, un uzbeko nacido en Kirguistán y naturalizado en Rusia. Unas semanas después, fueron detenidos los hermanos Azímov: Abror, que habría entrenado a Yalílov, y Akram, supuesto tesorero de la célula terrorista que organizó el atentado.

