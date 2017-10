Los latinoamericanos preparan sus pasaportes para viajar a Rusia 2018

Buena parte de América Latina está de fiesta. Tras 18 partidos a lo largo de los dos últimos años, culminó la fase de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá —que clasificó por primera vez en su historia— y Uruguay son las naciones que sellaron su pasaje al campeonato de fútbol más importante.

© AFP 2017/ Bienvenido Velasco Panamá declara este 11 de octubre día festivo por clasificación en el Mundial

A este selecto club podrían unirse Honduras y Perú, que deberán definir en una repesca los otros dos cupos restantes frente a selecciones de Oceanía. Pero el clima festivo ya se siente, en especial en los países que jugaron la eliminatoria sudamericana, que estuvo marcada hasta el último momento por la incertidumbre.

Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, son "las más duras del mundo". Faltando dos fechas, únicamente Brasil tenía asegurada la participación en el mundial en cualquier panorama. Le seguía Uruguay, con un resultado un poco menos certero pero prometedor, que terminó reafirmando con un 4-2 ante Bolivia.

Chile rompió su buena racha en campeonatos internacionales y quedó sin posibilidades de ir a Rusia tras una derrota de visitante. Argentina, segundo puesto en Brasil 2014, vio peligrar su clasificación, pero logró revertir la angustia en apenas una noche, con una estupenda goleada de Lionel Messi frente a Ecuador.

​"Cualquier cosa podía pasar y cualquier pronóstico era incierto. Tal vez lo más lógico era que Brasil le pudiese ganar a Chile, no tanto porque lo precisara sino por lo que es. Paraguay fracasó totalmente porque tenía la posibilidad de ganarle a un equipo eliminado como Venezuela y terminó perdiendo", dijo a Sputnik Sergio Gorzy, destacado periodista deportivo de Uruguay.

Un empate entre Colombia y Perú resultó ser beneficioso para los dos combinados. Los cafeteros salieron clasificados y los ‘incas' aún tienen chance, si ganan la repesca contra Australia.

"Fue dramático, fue emocionante pero se acomodó todo. Quedó demostrado el lado difícil de la eliminatoria sudamericana. Chile, bicampeón de América, quedó afuera y Argentina, el vicecampeón del mundo, tuvo que luchar hasta el último partido. Eso habla del nivel de esa eliminatoria", comentó Gorzy, quien es además uno de los hinchas más conocidos de la selección uruguaya.

El periodista 'celeste', presente en todos los campeonatos en los que juega su país, se mostró confiado en que "Rusia va a hacer un mundial lindo", a pesar de ciertos desafíos, como "las largas distancias" o las barreras lingüísticas que se pueden llegar a plantear.

"Va a tener esa pequeña dificultad o atractivo, pero creo que va a ser un lindo mundial y no tengo la más mínima duda de que lo va a organizar muy bien. Ahora la expectativa que tengo es ver quién nos toca en el grupo en el sorteo el 1 de diciembre. A partir de ahí te puedo decir cómo creo que nos puede llegar a ir", comentó Gorzy.

© Sputnik/ Anton Denisov Listas en un 80% las infraestructuras del Mundial Rusia 2018

Aún así se aventuró a afirmar que Uruguay se ubicará entre los 12 mejores del mundo junto con Argentina, Brasil, Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia, todos países que "alguna vez salieron campeones".

Otro hincha que con la clasificación de Argentina viajará a Rusia es Juan Landa, exjugador profesional de fútbol y periodista deportivo. Según dijo a Sputnik, definió su asistencia al mundial para "ver a Messi jugar un mundial". "Básicamente eso es lo que me lleva a ir. Si no fuera Messi, probablemente no iría", aseguró.

Landa estuvo 30 días para asistir a los partidos de la albiceleste en Brasil 2014. Su experiencia en ese campeonato aportó mucho para que decidiera planear un viaje a Rusia junto a seis amigos. Para este periplo, calculó un presupuesto de 4.000 dólares, incluyendo pasajes aéreos y entradas.

"Si bien es un país más lejano y a lo mejor no es tan fácil llegar como a Brasil, sigue siendo Europa y todos sabemos que hay facilidad para manejarse allá, entonces tomamos esa decisión junto con mis amigos. Y otro punto además que nos lleva a Rusia es que creemos que las entradas serán mucho más accesibles que en Brasil", aseguró el hincha.

La demanda de entradas para ver a Argentina, dijo, será menor por la distancia. En 2014, un millón de argentinos cruzaron la frontera. Por la distancia y los costos que implica el viaje, supone que será "mucho más fácil" conseguir entradas.

El exjugador destacó que los mundiales han ido más allá de Europa occidental y se han extendido a otros países. Cuando el campeonato fue en Brasil, recordón, "se dijo que era imposible tener un mundial en Sudamérica, pero fue un mundial genial en todo sentido".

Desde el punto de vista del hincha, expresó que es "una incógnita aún" cómo planificará su viaje. En 2014 hizo base en Río de Janeiro durante 30 días donde disfrutó, además, de la noche y la playa. En cambio, le cuesta imaginar algo similar en una única ciudad rusa.

"La idea en este caso es seguir a la selección en los partidos a las ciudades en las que juegue, sea San Petersburgo, Moscú u otra ciudad. Supongo que con los vuelos y los trenes de alta velocidad la distancia no va a ser un problema", dijo Landa.